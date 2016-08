Sexuelle Belästigung: Festnahme im Nürnberger Westbad

24-Jähriger lief einer Jugendlichen sogar aus dem Becken nach - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Mann soll am Sonntagnachmittag eine Jugendliche im Nürnberger Westbad belästigt haben. Der 24-Jährige ließ von seinem Opfer nicht ab und ist letzten Endes festgenommen worden.

Eine Jugendliche soll in einem Nürnberger Westbad von einem Mann belästigt worden sein. Die junge Schwimmerin hielt sich am Sonntag gegen 16.15 Uhr in einem Becken auf und bemerkte eine unsittliche Berührung durch einen 24-Jährigen. Auch als die Belästigte sich von dem aufdringlichen Mann entfernen wollte, ließ dieser nicht locker und verfolgte die Jugendliche, teilte die Polizei mit.

Das Mädchen ist letztlich aus dem Becken geflüchtet und hat sich an die Aufsicht gewendet. Der Angestellte hielt den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, es wurde ein Verfahren wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage eingeleitet.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

mw

Mail an die Redaktion