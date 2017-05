Sexuelle Nötigung in Nürnberg: Kripo sucht Zeugen

NÜRNBERG - Eine junge Frau soll am Montagabend in der Nürnberger Südstadt von einem Mann sexuell genötigt worden sein. Der Täter flüchtete, die Frau musste in ein Krankenhaus. Nun sucht die Kripo Zeugen.

Wie die Frau der Polizei mitteilte, war sie zusammen mit dem Mann im Bereich der U-Bahnhaltestelle "Frankenstraße" unterwegs. Im weiteren Verlauf des Abends hielten sie sich im Gelände des Frankencampus in der Frankenstraße auf.

Dort soll der Mann die Frau plötzlich heftig angegangen und auch sexuelle Handlungen an ihr vollzogen haben. Anschließend flüchtete er und ließ die Frau mit leichten Verletzungen zurück. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 Jahre alt

- rund 1,70 Meter groß

- kurze, schwarze, wuschelige Haare

- bekleidet mit einer braunen Baseballcap

- möglicherweise südosteuropäisches Aussehen

Die sexuellen Handlungen sollen nach Angaben der Frau von einem etwas älteren Herrn mit Glatze beobachtet worden sein, der sich zudem dazu noch verbal geäußert haben soll. Dieser Mann sowie weitere Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Nummer 0911 / 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

