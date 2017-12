Sexueller Übergriff bei Wöhrd: Polizei sucht Zeugen

Die Täter flüchteten in Richtung Rathenauplatz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Dienstagabend wurde eine junge Frau im Nürnberger Stadtteil Gärten bei Wöhrd von zwei Männern sexuell angegangen. Als die Frau schrie, flüchteten die Täter in Richtung Rathenauplatz. Die Kripo sucht Zeugen.

Gegen 18.15 Uhr war die junge Frau zu Fuß in der Nunnenbeckstraße in Richtung Flötnerstraße unterwegs, als ihr zwei junge Männer entgegen kamen. Als sie an den beiden vorbeiging, drehte sich plötzlich einer der Unbekannten um und berührte sie unsittlich. Die Frau schrie, worauf die Täter in Richtung Rathenauplatz flüchteten. Das Opfer blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Angaben der Polizei sollen die beiden Täter etwa zwischen 16 und 17 Jahre alt und ungefähr 1,65 Meter groß sein. Sie hatten schwarze, kurze Haare und sahen südländisch aus. Einer der beiden trug eine rote Jacke - ähnlich einer Regenjacke - mit schwarzem Aufdruck.

Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben und Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

