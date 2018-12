Shopping-Erlebnis in der Stadt: So schneidet Nürnberg ab

NÜRNBERG - Nürnberg bekommt als Einkaufsstadt gute Noten von Passanten. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen sich viele Geschäfte künftig aber stärker im Internet präsentieren. Denn viele Kunden wollen beides: online und im Laden kaufen.

Eine Kundin trägt Tüten nach Hause: Nürnberg kommt bei der Bewertung durch Passanten gut weg. © Stefan Hippel



Das Kaufverhalten vieler Menschen hat sich innerhalb weniger Jahre dramatisch verändert. Vor sechs Jahren sagte noch jeder Zweite, nicht gern im Internet und stattdessen lieber im Geschäft einzukaufen; 2017 stimmte nicht einmal mehr jeder Vierte dieser Aussage zu. Im Gegenzug ist der Anteil der Menschen, die bestimmte Produkte wie Bücher oder CDs gerne im Netz bestellen, für andere Sachen aber lieber ins Geschäft gehen, rasant gewachsen: auf 56 Prozent.

"Der Anteil der selektiven Online-Shopper nimmt zu", sagt Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). Soll heißen: Viele Kunden wollen beides, online und offline einkaufen, und suchen sich je nach Anlass Geschäft oder Internet aus. Der Anteil der begeisterten Online-Shopper, die am liebsten ausschließlich im Web einkaufen, liegt bei 20 Prozent.

Stadt holt externe Berater

Diese bundesweiten Trends haben auch für Nürnberg große Bedeutung. Die Online-Konkurrenz setzt gerade den kleineren, inhabergeführten Geschäften zu. Damit der Nürnberger Handel den Anschluss nicht verliert, arbeiten Stadt, Geschäftsleute, Politik, Verbände und Handelsinitiativen gerade an einer Strategie, wie die Einkaufsstadt Nürnberg im Jahr 2030 aussehen soll. Dazu haben sie sich externe Berater, die IFH GmbH aus Köln und das Gmv-Team aus Düsseldorf, ins Boot geholt, die schon andere Kommunen beraten haben. Kostenpunkt: eine sechsstellige Summe.

Fraas will das Konzept im Sommer im Stadtrat präsentieren. Bislang liegen lediglich Zwischenergebnisse vor: bundesweite Daten zum Einkaufsverhalten und Ergebnisse zu Passanten-Befragungen in Nürnberg.

Die Nürnberger Zahlen stimmen Fraas durchaus zufrieden. Passanten bewerten die Innenstadt in Bezug auf ihre Gesamtattraktivität als gut. Auch die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Rad, Gastronomie- und Freizeitangebote und Dienstleistungen wie Friseure bekommen gute Noten. Ebenso wurde das allgemeine Ambiente, zum Beispiel das Erscheinungsbild der Häuser oder die Sauberkeit in der Innenstadt, als gut bewertet.

Die Ladenöffnungszeiten bekamen dagegen nur befriedigende Noten. Auch das Miteinander von Radfahrern und Autofahrern im Verkehr wurde eher schlechter bewertet. Schlechtere Noten wurden auch bei Parkgebühren und der Verfügbarkeit von Parkplätzen auf der Straße vergeben.

"Keine schwierigen Baustellen"

Alles in allem ist das aber "eine gute Ausgangsbasis im Vergleich zu anderen Städten", resümiert Fraas. Laut Wirtschaftsreferent haben sich bei den Befragungen "keine schwierigen Baustellen" herauskristallisiert, "wo man erst einmal das Feuer löschen muss". Dem Blick auf die Zukunftsthemen stehe nichts im Weg.

Die 500 interviewten Menschen wurden auch danach gefragt, was sie in die Innenstadt treibt. Über 70 Prozent nannten einen Restaurant-Besuch als Anlass, direkt gefolgt von Einkaufen. 60 Prozent zog es in Bars oder Cafés. "Man geht etwas essen und kauft ein", sagt Fraas. Für ihn heißt das, dass man "ein Gesamterlebnis kreieren" muss.

Gefragt nach den Wünschen, rangiert übrigens auf Platz eins die "Verfügbarkeit von öffentlichen Toiletten", gefolgt von dem Wunsch nach mehr grünen Ruhezonen in der Stadt. Auf Platz drei kommt "kostenloses WLAN im Stadtbereich und in den Fußgängerzonen".

Der Fantasie, wo die Reise einmal hingehen könnte, sind keine Grenzen gesetzt. Laut Wirtschaftsreferent Fraas nimmt auch das Einkaufen von Lebensmitteln im Internet immer mehr zu. Er zitiert eine Umfrage, wonach sich 20 Prozent der Befragten damit anfreunden können, dass künftig Drohnen Essen nach Hause liefern. Und immerhin elf Prozent können sich theoretisch Mahlzeiten aus dem 3D-Drucker vorstellen.

