Sicherheit in Nürnberg: CSU-Fraktion sieht Stadt in der Pflicht

Laut Nachtigall muss Zusammenarbeit mit Polizei verbessert werden - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Beim Thema Sicherheit sieht die CSU-Fraktion die Stadt Nürnberg mehr in der Pflicht. Die Stadt könne zu Sicherheitsfragen nicht immer auf die Polizei verweisen, sondern müsse selbst mehr tun, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken.

Laut der CSU-Fraktion verweist die Stadt Nürnberg bei Sicherheitsfragen viel zu Oft an die Polizei und müsse mehr selbst in die Hand nehmen. © André De Geare



Laut der CSU-Fraktion verweist die Stadt Nürnberg bei Sicherheitsfragen viel zu Oft an die Polizei und müsse mehr selbst in die Hand nehmen. Foto: André De Geare



Rainer Nachtigall, der neue sicherheitspolitische Sprecher der Fraktion, verweist beispielhaft auf die Parksituation in Ziegelstein. Seit Jahren klagen die Anwohner dort darüber, dass Fluggäste als Fremdparker ihnen die Parkplätze wegnehmen. Statt in diesem Bereich entsprechend Anwohner-Parkplätze auszuweisen, verweise die Stadt immer wieder auf die Polizei, so Nachtigall. Währenddessen werde die Kommunale Verkehrsüberwachung zwar räumlich ausgeweitet, bekomme aber kein zusätzliches Personal.

Ähnlich sieht Nachtigall die Situation an Brennpunkten wie der Königstorpassage. Die Stadt habe die KöPa lange Zeit als rein polizeiliche Problemstellung betrachtet. Wichtige bauliche Lösungen wie das nur von innen zu öffnende Tor zum Stadtgraben hätten allzu lange auf sich warten lassen.

Gerade wenn es um die Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger geht, stünden der Stadt viele Möglichkeiten offen, meint Nachtigall, der seit 12. Dezember als Nachrücker für Barbara Regitz im Stadtrat sitzt. Subjektive Sicherheit habe "viel mit Sauberkeit, Ordnung, Lichtverhältnissen, Sichtachsen und Pflanzenbewuchs zu tun".

Zusammenarbeit könnte "geschmeidiger" sein

Gemeinsam mit dem CSU-Fraktionschef Marcus König plädiert Nachtigall dafür, dass sich Stadt und Polizei gemeinsam zum Beispiel die Stadtviertel näher ansehen, in denen die Menschen sich nach der jüngsten Haushaltserhebung verunsichert fühlen, obwohl die objektive Kriminalitätsbelastung dort vergleichsweise gering ist. Falls die Ursachen im Bereich Sauberkeit oder ähnlichem lägen, sei in erster Linie die Stadt gefragt. Insgesamt, so Nachtigall, könnte die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei "an mancher Stelle geschmeidiger sein".

Zum 1. März wird sich die Zahl der Einsatzbeamten in Mittelfranken erneut leicht erhöhen. 128 Nachwuchspolizisten weist das Innenministerium dem Polizeipräsidium dann zu. Gleichzeitig lassen sich bis zu 50 Beamte in andere Polizeiverbände versetzen, gehen dem Präsidium also verloren. Die Zahl der Ruhestandsabgänger ist noch offen.

Bilderstrecke zum Thema Umfrage: Ist Videoüberwachung in der Stadt notwendig? An vielen Ecken in Nürnberg hängen sie: Videokameras. Ist diese permanente Überwachung notwendig? Fühlen sich die Passanten wirklich sicherer oder eher in ihrer Privatsphäre eingeschränkt? Wir haben nachgefragt.



Tilmann Grewe E-Mail