Sicherheitsleute an Nürnbergs Bahnhof bekommen Bodycams

Die Kameras am Körper sollen Angreifer abschrecken - Per Knopfdruck aktivieren - vor 5 Stunden

NÜRNBERG - In den Hauptbahnhöfen in Köln und Berlin sind die Bodycams erprobt worden. Jetzt soll eine gewisse Zahl an Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn am Nürnberger Hauptbahnhof die Kameras bekommen - als erste in Deutschland.

Die sogenannten Bodycams sollen nicht nur Angreifer abschrecken, sondern sie könnten möglicherweise auch eine "rechtssichere Dokumentation des Geschehens" aufzeichnen und dokumentieren. © Kay Nietfeld/dpa



Die Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn am Nürnberger Hauptbahnhof sollen mit den kleinen Kameras, den sogenannten Bodycams, ausgestattet werden. Nürnberg sei in Bayern damit der erste Bahnhof, an dem die Bodycams zum Einsatz kämen, erläuterte ein Bahnsprecher. Acht Sicherheitskräfte erhalten sie. Im Laufe des Jahres sollen die Bodycams auch am Hauptbahnhof München eingeführt werden. Ein genauer Starttermin in der Landeshauptstadt stehe aber noch nicht fest, sagte der Sprecher. Die am Körper getragenen Kameras sollen Angreifer abschrecken.

Das Geschehen dokumentieren

Außerdem sollen sie "eine rechtssichere Dokumentation des Geschehens" ermöglichen, wenn doch einmal etwas passiere. Die Geräte werden von den Mitarbeitern nach Ankündigung per Knopfdruck aktiviert. Die Aufzeichnung läuft dann so lange, bis der Mitarbeiter durch einen weiteren Tastendruck die Aufzeichnung beendet. Auf gespeicherte Aufnahmen kann laut Bahn nur die Bundespolizei im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen zugreifen. Die Mitschnitte würden dazu verschlüsselt gespeichert. Die Bahn will Einzelheiten am Dienstagmorgen in Nürnberg bekanntgeben.

dpa