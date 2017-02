"Sie werden paralysiert sein"

NÜRNBERG - Am Wochenende ist Welttag der Gästeführer. Das Motto: Reformation. Die spielt heuer auch in Nürnberg eine Rolle. Ab April als Führung über die Stadt als das "Aug und Ohr Deutschlands", aber auch, weil der Verein der Gästeführer Nürnberg einiges reformieren will — mit Touren ins Umland und vielen jungen Stadtführern, sagt deren Vorsitzende Michaela Hertlein.

Beschwingte Gästeführer-Tour zum 20-jährigen Jubiläum des Vereins: Nymphe Noris erzählt vom steilen Aufstieg der Reichsstadt im Mittelalter. Foto: Foto: Roland Fengler



Frau Hertlein, heuer steht alles im Zeichen der Reformation. Haben Sie in einem Jahr an der Spitze der Stadtführer schon etwas reformiert?

Michaela Hertlein: Wir sind dabei. Wir wollen die Art und Weise verändern, wie wir unsere Führungen gestalten. Weg vom Monolog, hin zum dialogischen Miteinander.

Also nicht von A wie Altstadt zu Z wie Zeppelinfeld nach einem Muster.

Hertlein: Das ist genau das, was wir nicht wollen. Sondern wir wollen mit unseren Touren viel mehr eingehen auf die Menschen, die vor uns stehen.

Woher wissen Sie, ob es eher lustig oder eher wissenschaftlich sein darf?

Hertlein: Indem man sich fünf Minuten beschnuppert. In der Zeit muss ich entscheiden: Ich erzähle das und lasse dafür anderes weg. Klar, beim Kegelclub aus Hessen ist die Chance groß, dass der mehr witzige Anekdoten hören will, aber vielleicht ja auch nicht? Dann muss ich sofort umschalten können, auf andere Bausteine zugreifen.

Klingt ambitioniert . . .

Hertlein: . . . und funktioniert auch nur mit der hervorragenden Ausbildung, die unsere Stadtführer dank der Zusammenarbeit mit Industrie- und Handelskammer und Congress- und Tourismus-Zentrale bekommen. Da vermitteln Leute wie ein Dr. Thomas Schauerte (Leiter des Dürer-Hauses) so viele Basics, dass unsere neuen Gästeführer dann nur noch ein Gespür dafür entwickeln müssen: Wann rufe ich was ab.

Wie steht es um den Nachschub bei den Stadtführern?

Hertlein: Im Herbst haben wir einen Marathonlauf durch 100 Bewerbungen unternommen, danach viele eingeladen, die dann einen Vortrag halten mussten — da kriegt man einen guten Eindruck. 23 sind jetzt in der Ausbildung, darunter diesmal auch viele Männer und auch Jüngere.

Klingt vielversprechend.

Hertlein: Wir sind ganz begeistert — das sind lauter sehr engagierte und motivierte Leute, von denen wir uns, um wieder zur Reform zurückzukommen, viele Ideen erhoffen.

In welche Richtung soll’s gehen?

Hertlein: Es werden gerade Halbtagestouren entwickelt, die in alle vier Himmelsrichtungen gehen sollen, denn das wird immer wieder nachgefragt. "In Nürnberg waren wir schon, können wir vielleicht noch in die Fränkische", heißt es da zum Beispiel, vor allem bei Bus-Touristen. Deswegen geht es jetzt dann auch von Nürnberg aus nach Lauf, mit einem Zwischenstopp beim Industriegut Hammer.

Also werden den Gästeführern keine (Stadt-)Grenzen gesetzt.

Hertlein: Natürlich gibt es auch Ideen, aus denen nichts wird. Heuer beispielsweise gibt es das Fahrrad seit 200 Jahren. Nürnberg war ja einst eine Fahrradhochburg, aber eine Tour ist schwierig umzusetzen — weil es davon fast nichts mehr zu sehen gibt. Dafür bieten wir aber Fahrradtouren an, die durch das Knoblauchsland und an der Pegnitz entlangführen, sowohl nach Fürth als auch nach Mögeldorf.

Damit könnte man Touristen genauso wie Einheimische locken. Wie steht es denn um den "Binnentourismus" in der Stadt?

Hertlein: Das hat sich im letzten Jahr wirklich verbessert. Aber ganz ehrlich: Ich finde noch immer, dass viel, viel mehr Nürnberger mal eine Rathaus-Führung mitmachen müssten. Diese Tour ist so zauberhaft — gekrönt von einem atemberaubenden Ausblick von einem der Pavillons auf dem Rathaus Wolff’scher Bau, wo man nur mit uns hinkommt.

Und wo wahrscheinlich jeder sein Handy zückt. Wie wichtig ist es, bei den Touren auch auf gute Fotomotive zu achten?

Hertlein: Immer wichtiger. Darauf achte ich immer. Wenn eine Führung an der Lorenzkirche endet, sage ich: Wenn schönes Abendlicht ist, gehen Sie um 17 Uhr hinein und sehen Sie, wie sich dieses Licht in der Kirche bricht — Sie werden paralysiert sein.

Fotografieren Sie selbst?

Hertlein: Meine Tochter ist Fotografin, wir sind demnächst gemeinsam unterwegs, um ein paar andere Aufnahmen von Nürnberg als die typischen zu machen. Auch für die Webseite der Gästeführer.

Apropos: Wie steht es um technische Reformen?

Hertlein: Für unsere Webseite planen wir einiges Neues. Künftig soll man auf den ersten Blick sehen, was noch am selben Tag stattfindet. Da rüsten wir nach. Was Führungen und technische Hilfsmittel angeht, bin ich eher altmodisch. Aber da freue ich mich auch auf Input von den Jüngeren, die jetzt nachkommen.

Zurück zum 500 Jahre alten Thema Reformation. Die ist Motto des Weltgästeführertags . . .

Hertlein: . . . den wir heuer aufgrund von vielen anderen Projekten aber ausfallen lassen. Dafür laden wir alle am 23. April zu unserer offiziellen Saisoneröffnung ein, die heuer am Volksfest stattfindet. Dort gehen wir von Aktion zu Aktion und geben allen einen kostenlosen Blick hinter die Kulissen.

Und das Reformationsjubiläum?

Hertlein: Unsere neue Reformationsführung startet am 15. April und wird in 14-tägigem Abstand bis zum Reformationstag 2017 angeboten, also 16 Mal (auch für Gruppen individuell buchbar: www.nuernberg-tours.de). Titel: Das "Aug und Ohr Nürnbergs". So hat Martin Luther Nürnberg genannt, das ja als eine der ersten großen Städte übergetreten ist. Wir erklären bei der Tour, warum das so kam.

Verraten Sie es uns doch.

Hertlein: Ich meine, weil Nürnberg schon damals ein großes Bildungsangebot hatte, auch Handwerkerkinder haben hier die Schulbank gedrückt. Außerdem hat es einen Zirkel Patrizier gegeben, der das Für und Wider genau abgewogen hat. Und dann den Übertritt konsequent umgesetzt hat.

Woran sich die Gästeführer anscheinend ein Beispiel nehmen. Vielen Dank für das Gespräch.

TIMO SCHICKLER

