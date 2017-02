"Sieben, acht": Zu Besuch beim Buchnesia-Garde-Training

Ruth Angermeyer trainiert seit über 40 Jahren die Tänzerinnen und Tänzer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Seit über 40 Jahren ist sie im Fasching aktiv, hat mit der Buchnesia-Garde mehrfach die Deutsche Meisterschaft gewonnen - und den Spaß am Ehrenamt über all die Jahre hinweg behalten: Ruth Angermeyer trainiert den Tanznachwuchs der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft.

Trainiert den Nachwuchs bei der Faschingsgesellschaft Buchnesia und ist bereits seit über 40 Jahren selber aktiv: Ruth Angermeyer im Kreis ihrer Schützlinge. © Michael Matejka



Trainiert den Nachwuchs bei der Faschingsgesellschaft Buchnesia und ist bereits seit über 40 Jahren selber aktiv: Ruth Angermeyer im Kreis ihrer Schützlinge. Foto: Michael Matejka



Marschmusik dröhnt durch den Saal im Maritim-Hotel, 31 Mädchen steuern im Gleichschritt auf die Bühne zu. "Fünf, sechs, sieben, acht": Immer wieder ertönt das Kommando der Trainerin, die mit dem Einmarsch noch nicht hundertprozentig zufrieden ist.

Später, wenn die Gardemädchen zur großen Prunksitzung ihrer Karnevalsgesellschaft in den Raum einziehen, soll alles perfekt sein, deshalb ist jetzt, Stunden vor dem Auftritt, noch einmal intensives Üben angesagt. Passt die Choreografie auf die kleine Bühne, hat jeder seinen Platz? All das überprüft Ruth Angermeyer mit kritischem Blick. Allenfalls verhaltenes Lob kommt ihr gerade über die Lippen, man merkt, dass sie angespannt ist.

"Ohne Nervosität geht es einfach nicht", gesteht die 63-Jährige. "Das gehört irgendwie dazu." Einen Grund dafür gibt es eigentlich nicht, immer wieder heimst die Knoblauchsländer Garde mit ihren Auftritten Preise ein, auch derzeit ist die gemischte Formation, in der auch Männer mittanzen, amtierender Deutscher Meister. Und beim Franken-Fasching in Veitshöchheim machen die jungen Talente seit Jahren Furore. Doch das alles ändert nichts daran, dass Angermeyer sich erst dann entspannen kann, wenn auch der nächste Auftritt gelungen ist.

"Wie eine zweite Mutter"

Wer glaubt, dass sie ihre Truppe allein mit Disziplin und Strenge bei der Stange halten würde, der irrt sich allerdings. "Sie ist wie eine zweite Mutter für mich", sagt Kerstin Heller, 33, und nach vielen aktiven Jahren mittlerweile als Co-Trainerin im Einsatz. Es sei "wie in einer Familie", ergänzt Tanja Pfeiff, 22, seit 15 Jahren Gardetänzerin. In all den Jahren hat Angermeyer den Draht zu den jungen Leuten nicht verloren. Drei Mal pro Woche steht sie mehrere Stunden in der Turnhalle, übt mit drei verschiedenen Altersgruppen. Die Aktiven kommen aus ganz Nürnberg und Umgebung, viele bleiben über Jahre hinweg dabei.

Der Sport sei so vielseitig, schwärmt die Trainerin. "Und man arbeitet dabei immer als Team." Neue Figuren zu entwerfen, auszuprobieren, wie was zusammenpasst, das ist für sie bis heute das Schönste. Auf das immer wiederkehrende Üben könne sie dagegen verzichten, sagt Angermeyer - und fordert ihre Mädchen dann doch noch mal zur nächsten Runde auf, damit später auch wirklich alles klappt.

Silke Roennefahrt