Silvester: 23-Jähriger betatscht junge Frau in Nürnberg

Polizei zieht Bilanz - Lage an der Kaiserburg verlief weitestgehend ruhig

NÜRNBERG - Auch die diesjährige Silvesternacht hat die mittelfränkische Polizei schwer beschäftigt: Insgesamt 470 Einsätze, darunter überwiegend Körperverletzungen und Ruhestörungen, hielten die Beamten auf Trab. Auf dem Willy-Brandt-Platz kam es jedoch auch zu einem sexuellen Übergriff.

Zwischen 19 Uhr am Montagabend und 7 Uhr am nächsten Morgen mussten die Beamten über 470 Einsätze bewältigen. Schwerpunkte waren in diesem Jahr laut Angaben der Polizei Ruhestörungen (49), Körperverletzungen (48) und Sachbeschädigungen (20).

Gegen 2.45 Uhr kam es auf dem Willy-Brandt-Platz aber auch zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau. Ein Unbekannter hatte die Geschädigte unsittlich berührt und beleidigt. Die Einsatzkräfte konnten kurz darauf einen 23-jährigen Tatverdächtigen festnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Personenkontrollen bewährten sich

Als "weitgehend störungsfrei" beschreibt die Polizei die Lage im Bereich der Kaiserburg, wo etwa 5000 Besucher zum Feiern zusammenkamen. Hier bewährten sich auch in diesem Jahr die Maßnahmen des Sicherheitskonzeptes, äußert sich die Polizei weiter. Die Kontrollen von Polizei und Sicherheitsdienst an den Zugangswegen hätten ihre Wirkung gezeigt.

Mehrere Brände im Stadtgebiet haben neben der Feuerwehr jedoch auch Polizei und Rettungsdienst beschäftigt. Die Nürnberger Feuerwehr musste in der Silvesternacht zu 259 Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Allein bei einem schweren Kellerbrand in der Brehmstraße wurden sieben Menschen verletzt. Außerdem ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken noch 30 Verkehrsunfälle bei denen insgesamt vier Personen leichte Verletzungen erlitten.

Bilderstrecke zum Thema Keller in Brand: Sieben Personen in Nürnberg verletzt Ein schwerer Kellerbrand in der Brehmstraße hielt in der Silvesternacht die Nürnberger Feurwehr auf Trab. Insgesamt sechs Kellerabteile standen in Flammen. Die Feuerwehr ging mit mehreren Löschtrupps gegen das Feuer vor. Insgesamt sieben Personen, darunter auch Kinder, wurden verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Belüftung des Kellers gestaltete sich äußerst schwierig.



jm