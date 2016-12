Silvester in Nürnberg: Diese Regeln gelten fürs Feuerwerk

Erweiterte Mitführ- und Abbrennverbote in Nürnberg - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Zum Schutz der vielen Besucher der Burg dürfen bereits seit 2001 im Burgbereich keine Feuerwerkskörper mehr abgebrannt und gezündet werden. Aufgrund der vielen Verstöße dagegen im vergangenen Jahr ist jetzt auch das Mitführen von Feuerwerkskörpern zwischen 21 und 2 Uhr verboten. Auch andere Bereiche sind in der Silvesternacht tabu.

Feuerwerks-Enthusiasten müssen in Nürnberg einiges beachten. Verschiedene Bereiche in der Innenstadt sind tabu. © Günter Distler



Der Verbotsbereich wurde zudem auf die Vestnertorbrücke und die gesamte Straße Am Ölberg unterhalb des Burgpalas’ erweitert.

Das "Mitführ- und Abbrennverbot" umfasst folgenden Bereich: Vestnertorbrücke, Stadt- und Landfreiung, Platz an der Kaiserstallung, Ölberg, Burgstraße ab Schildgasse und die Straße Am Ölberg.

Der Verbotsbereich ist mit Schildern "Feuerwerkskörper verboten/No fireworks" gekennzeichnet und wird von der Polizei an den Zugängen kontrolliert. Personen mit Feuerwerkskörpern dürfen den Bereich nicht betreten. Verstöße können mit einer Geldbuße geahndet werden, wie das Ordnungsamt mitteilt.

Auf der zur Innenstadt liegenden Stadtfreiung dürfen zudem wie in den Vorjahren keine Glasflaschen, Gläser und ähnliche zerbrechliche Gegenstände mitgeführt werden, weil solche Gegenstände immer wieder auf die darunterstehenden Menschen geworfen worden sind. Am Eingang zur Stadtfreiung kontrolliert ein privater Sicherheitsdienst Taschen. Glasflaschen und Gläser müssen dort abgegeben werden.

Um die Zufahrten im Burgbereich für Feuerwehr und Rettungsdienste freizuhalten, sind folgende Straßen für Nichtanlieger vom 31. Dezember 2016, 18 Uhr, bis 1. Januar 2017, 7 Uhr, gesperrt: Vestnertormauer, Obere und Untere Söldnersgasse, Paniersplatz, Burgstraße, Obere Schmiedgasse und Bergstraße ab dem Albrecht-Dürer-Denkmal.

Dazu werden an den Zufahrten Durchfahrtssperren aufgestellt. Durchgehend absolute Halteverbote gelten ebenfalls vom 31. Dezember 2016, 18 Uhr, bis 1. Januar 2017, 7 Uhr, in der Oberen Söldnersgasse ab Paniersplatz und in der Burgstraße auf der gesamten Länge.

nn