Silvester in Nürnberg: Müll und ein glitzernder Himmel

Bilder aus der Nacht und vom Morgen danach - so feierte die Stadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - 2017 ist da. Und auch Nürnberg begrüßte das neue Jahr mit Raketen, Böllern - und einem glitzerndem Himmel über der Stadt. Während Sör noch in der Nacht mit den Müllbergen kämpft, spricht die Feuerwehr spricht von einer "einsatzreichen Nacht".

Erst die Party, dann der Kater: So dürfte es nach der Silvesternacht auch vielen Nürnbergern gehen. © News5/Tobias Lang



Erst die Party, dann der Kater: So dürfte es nach der Silvesternacht auch vielen Nürnbergern gehen. Foto: News5/Tobias Lang



Es war ein rauschendes Fest - das lässt sich am Straßenbild Nürnbergs am Morgen nach der Silvesternacht ablesen. Überall liegen Raketen, Böllerreste und Sektflaschen. Noch in der Nacht begann der Servicebetrieb Öffentlicher Raum, kurz Sör, mit Kehrmaschinen die Straßen der Stadt zu säubern.

Bilderstrecke zum Thema Müll, Müll, Müll: So schmutzig ist Nürnberg nach Silvester Bis zu 20 Tonnen Müll müssen die Straßenreiniger von Sör jedes Jahr zu Silvester beseitigen. Auch in diesem Jahr kämpften die Arbeiter gegen die Dreckberge - schon am frühen Morgen waren weite Teile der Innenstadt wieder sauber. Wir haben die Bilder - so sah es in Nürnberg am Neujahrsmorgen aus!



Die Feuerwehr sprach am Sonntagmorgen von einer "einsatzreichen Nacht", allerdings gab es kaum größere Vorfälle im Nürnberger Stadtgebiet. Verletzt wurde durch Brände in der Silvesternacht nach ersten Informationen niemand. Eine erste Bilanz, die nach Angaben der Feuerwehr auch für das Nürnberger Umland gilt.

Insgesamt musste die Nürnberger Feuerwehr bis 5.30 Uhr zu insgesamt 371 Einsätzen ausrücken, 263 davon alleine im Stadtgebiet. Überwiegend handelte es sich dabei um brennende Müllcontainer, Feuer in Gestrüpp und auf Balkonen. Mehrere Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder wurden durch Feuer beschädigt. In einem Hochhaus in Langwasser brannte es, Bewohner löschten die Flammen aber frühzeitig selbst. "Gegenüber dem Vorjahr fielen die Einsatzzahlen im Leitstellengebiet etwas niedriger aus", heißt es in einer Pressemitteilung.

tl