Silvester: Nürnbergs U-Bahnen fahren die Nacht durch

VAG verstärkt auch das Angebot an Nightlinern - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gute Nachricht für Nachtschwärmer: Die VAG lässt in der Nacht auf Neujahr die U-Bahnen durchfahren. Auch das Umland darf sich freuen, denn: Das Angebot an Nightlinern wird ebenso verstärkt. Der Überblick.

In der Silvesternacht erwartet die VAG viele Tausende Besucher in Nürnberg - und verstärkt deshalb ihr Fahrtenangebot. © Eduard Weigert

Normalerweise ist spätestens gegen zwei Uhr Schluss. In der Nacht von Silvester auf Neujahr aber fahren alle drei U-Bahn-Linien Nürnbergs durch. Sie verkehren bis zum Betriebsbeginn am 1. Januar im Zehn-Minuten-Takt. Doch die VAG hat noch mehr vor, um die Tausenden Feiernden sicher nach Hause zu bringen:

Nightliner ab Hauptbahnhof fahren drei Mal pro Stunde

Das Netz der Nightliner überzieht Nürnberg und das Umland, sie alle starten zur vollen Stunde. Die erste Fahrt ist um 1.00 Uhr, der letzte Bus startet am Hauptbahnhof um 4.00 Uhr. Auf einigen Linien stockt die VAG auf - sie verkehren zusätzlich um 1.20, 2.20 und 3.20, sowie um 1.40, 2.40 und 3.40 Uhr. Also drei Mal pro Stunde.

Nightliner im Halbstundentakt

Die Linie N61 von Nürnberg Koppenhof bis zum Schwabacher Schillerplatz fährt in der Silvesternacht im Halbstunden-Takt, außerdem wird die Linie bis zum U-Bahnhof Röthenbach verlängert. Fahrgäste aus Schwabach können deshalb mit der U2 nach Röthenbach fahren und dort in die Nightlinier-Linie 61 steigen.

Ebenfalls im Halbstundentakt fahren:

N17 (Fürth Rathaus – Atzenhof)

N18 (Fürth Rathaus – Oberfürberg)

N20 (Fürth Rathaus – Erlangen Hugenottenplatz)

N28 (Hugenottenplatz – Büchenbach)

N29 (Eltersdorf – Hugenottenplatz)

Diese Nightliner fahren normal

Für die NightLiner N27 (Steudach – Hugenottenplatz), N28 (Hugenottenplatz – Buckenhof), N55 (Feucht – Altdorf Hagenhausen) und N59T (Ochenbruck – Ungelstetten) gilt wegen der geringeren Nachfrage der Normalfahrplan.

