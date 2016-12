Silvesterlauf in Nürnberg: Nur noch wenige Plätze frei

Über 2000 Teilnehmer erwartet - Anfänger und ambitionierte Läufer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sportlich noch mal richtig austoben im alten Jahr: Der Nürnberger Silvesterlauf ist bei vielen großen und kleinen Läufern schon zu einer Tradition geworden. Heuer findet er bereits zum 14. Mal statt. Für Spätentschlossene gibt es sogar noch ein paar freie Plätze.

Veranstaltet wird die winterliche Laufveranstaltung vom Team Klinikum Nürnberg e.V., das um die 2000 Läufer erwartet. Los geht’s am Samstag, 31. Dezember, um 10.45 Uhr am Sebastianspital, Veilhofstr. 38, vor dem Café Seehaus. Beim Bambinilauf über 400 Meter dürfen die Kleinen zeigen, was sie können. Der Schülerlauf über 1600 Meter startet um 11 Uhr. Um 11.30 Uhr beginnt der Hobbylauf über fünf Kilometer, um 13 Uhr der Hauptlauf über zehn Kilometer.

Die beiden Strecken um den Wöhrder See und die Wöhrder Wiese eignen sich für Anfänger und sportlich ambitionierte Läufer. Dazwischen finden die Siegerehrungen der anderen Läufe statt. Laut den Organisatoren stehen beim Silvesterlauf nicht nur sportliche Spitzenleistungen im Fokus, sondern vor allem das gemeinsame Sporterlebnis von Jung und Alt.

Für kurzentschlossene Läufer gibt es noch Restplätze. Eine Nachmeldung ist am 30. und 31. Dezember möglich.

