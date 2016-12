Silvesterlauf in Nürnberg: Sonnenschein und schnelle Beine

NÜRNBERG - Nach dem Schmuddelwetter im vergangenen Jahr nun ideale Bedingungen: Sonnenschein und Temperaturen um den Gefrierpunkt begleiteten die knapp 2000 gemeldeten Sportler beim Nürnberger Silvesterlauf auf der Strecke rund um die Wöhrder Wiese und den Wöhrder See.

Sonnenschein und Minusgrade: Der Silvesterlauf bot dieses Mal optimale Bedingungen, um das Weihnachtsessen abzutrainieren. © Horst Linke



"Wir sind überglücklich über den Verlauf", zog Werner Bruns, Vorsitzender des Teams Klinikum Nürnberg (TKN), am Samstagnachmittag eine rundum positive Bilanz. Kurzfristig hatte das Organisationsteam des Vereins noch 100 Startplätze für den ansonsten schon seit Wochen ausverkauften 10-Kilometer-Lauf freigegeben und erzielte so einen neuen Teilnehmerrekord von fast 1500 Anmeldungen für den Hauptlauf.

Die Schüler- und Hobbyläufe gingen noch bei Minustemperaturen über die Bühne, doch die Sonne sorgte schon am Vormittag für beste Stimmung. Um 13 Uhr setzte sich dann die bunte Schlange der Hauptläufer in Bewegung. Angefeuert von den dieses Mal zahlreichen Zuschauern, herrschte sowohl an der Strecke, als auch im Zielbereich beim "Wastl" beste Stimmung - nicht zuletzt auch mit Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsel.

