Je skurriler, desto begehrter: Im DB Museum in Nürnberg kamen am Wochenende 170 Fundsachen unter den Hammer. Von Keyboards bis hin zu herrenlosen Smartphones und hölzernen Figuren. Sammler und Schnäppchenjäger rissen sich um die begehrten Stücke und boten was das Zeug hielt. © Roland Fengler