Am Sonntag war es den Nürnbergern wieder möglich, auch am siebten Wochentag der Shopping-Laune freien Lauf zu lassen. Von 13 bis 18 Uhr öffneten einige Geschäfte in der Altstadt, in denen man gemeinsam mit Familie oder Freunden bummeln konnte. Anlass dafür war das Altstadtfest.