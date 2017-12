"Smartes Risiko": Wenn eine Puppe über Kredite entscheidet

NÜRNBERG - Sie heißen "i-Que", "Toy-Fi", "Chip" oder "Cayla": Smart Toys sind ein großer Trend im Kinderzimmer. Moderne Puppen, Teddys und Roboter können sich mit dem Internet verbinden und interagieren mit ihren kleinen Besitzern. Damit tut man weder sich selbst noch den Kindern zu Weihnachten einen Gefallen, warnen Experten.

Sie sieht aus wie eine harmlose Puppe, ist aber eine getarnte Sendeanlage: "My friend Cayla" ist deshalb mittlerweile verboten. © Foto: Genesis Industries



Warum sind Smart Toys so gefährlich? "Das Problem ist, dass sie eine ungesicherte Funkverbindung zu einem Smartphone herstellen", sagt Ernst Schulten. Der 43-Jährige ist Mitbegründer des Projekts "webhygiene.de" und klärt in Vorträgen und Workshops Internetnutzer darüber auf, mit welchen Vorsichtsmaßnahmen sie ihre Daten schützen können. Das Smart Toy frage nicht, ob es sich verbinden soll, sondern nehme jegliche Verbindungs-Anfrage einfach stillschweigend an, sofern das Spielzeug nicht schon verbunden ist. "Beim Roboter i-Que kann sich ein Fremder per Bluetooth mit dem Gerät verbinden und über eine App eintippen, was er zu dem Kind sagen soll. Und die Antwort des Kindes kann derjenige dann auch abhören", erklärt Ernst Schulten. Es handele sich also eigentlich um eine Sende- und Empfangsanlage.

Wie können Kriminelle das für sich nutzen? "Sie können per Spielzeug dem Kind die Anweisung geben, gleich die Tür zu öffnen, wenn es klingelt. Oder ein Passwort preiszugeben", sagt Ernst Schulten. Die Stiftung Warentest gibt noch ein Beispiel: "Hallo Tim, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Der Herr Maier nebenan hat total leckere Bonbons. Besuch ihn doch mal. Bestimmt gibt er dir einige." Eine solche Nachricht könnte jeder x-beliebige Fremde per App an den Roboter i-Que schicken – ohne jegliche Hacker-Kenntnisse.

Was passiert mit den Daten der Nutzer? Zu den Smart Toys gehört immer auch eine App. Stiftung Warentest hat sie sich genauer angeschaut und herausgefunden: Sie senden häufig Daten an Dritte, etwa den Namen und den Geburtstag des Kindes. Oder sie übertragen die Geräte-Identifikationsnummer des Smartphones an Firmen, die auf Datenanalysen oder Werbung spezialisiert sind. Andere erfassen den Mobilfunkanbieter oder kommunizieren mit Werbediensten von Google. Einige Apps setzen dem Test zufolge sogar sogenannte Tracker, die das Surfverhalten der Eltern protokollieren können. Oder sie betreiben "Fingerprinting": Sie senden detaillierte Hardware-Profile des Smartphones, die es ermöglichen, Nutzer an ihrem Gerät wiederzuerkennen.

Wo ist die Gefahr? Solche Informationen könnten bereits bestehende Kundenprofile ergänzen, Eltern und Kinder würden so zu gläsernen Nutzern, heißt es in der Untersuchung von Stiftung Warentest. Außerdem könnten Scoring-Unternehmen Zugriff auf die Daten erhalten. Diese Firmen beurteilen die finanzielle Lage von Menschen. Das könnte etwa dazu führen, dass einem Nutzer Kredite verweigert werden.

Ist diese Technik denn überhaupt legal? Zumindest die Puppe Cayla wurde mittlerweile von der Bundesnetzagentur verboten – mit der Begründung, dass es sich um eine getarnte Sendeanlage im Sinne des Telekommunikationsgesetzes handele. Eine solche Tarnung ist verboten. Eine Besonderheit bei Cayla sei, dass sie nur auf Kinderstimmen reagiert, so Ernst Schulten. "Wenn man sie als Erwachsener anspricht, erzählt sie nur. Aber wenn man sie mit einer hohen Kinderstimme anspricht, stellt sie auch Fragen. Das ist das Kritische." Die Antworten würden aufgezeichnet und versendet.

Trotz aller Kritik werden Smart Toys gern gekauft. Wie kommt das? Es handele sich dabei um abstrakte Gefahren, erklärt Ernst Schulten. "Und die nehmen die meisten nicht so richtig ernst, sie sind weit weg." Zeigt er den Menschen in seinen Vorträgen, was solches Spielzeug anrichten kann, sei das kurz eine Sensation. "Aber dann gehen die Leute wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurück. Das ist heutzutage leider so." Wer sich zwischen Bequemlichkeit und Datenschutz entscheiden muss, wähle häufig die Bequemlichkeit, weiß Schulten.

Welche negativen Folgen können Smart Toys noch haben? "Den Kindern wird abgewöhnt, mal selbst nachzudenken, eigene kreative Lösungen zu entwickeln", gibt Ernst Schulten zu bedenken. Das hält er für noch gefährlicher als die mangelnde Datensicherheit. "Wenn eine Vierjährige weiß, sie muss eigentlich nur die Frage stellen und bekommt die Antwort aus dem Netz geliefert, dann entwickelt sie nicht die Fähigkeit, Probleme zu analysieren." Auch die Urteilsfähigkeit bleibe auf der Strecke, sagt Schulten. "Ich bin seit 20 Jahren in der Lehre. Die Studenten können sich heutzutage keine eigene Meinung mehr bilden und diese begründen – weil das Internet ihnen die Welt erklärt." Das führe zu einer Gleichschaltung der Gesellschaft.

Im Rahmen des "Safer-Internet-Days" im Museum für Kommunikation, Lessingstraße 6, hält Ernst Schulten am Dienstag, 6. Februar 2018, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema "Ich weiß, was Du morgen getan hast – Tracking im Web 3.0".

Stephanie Siebert