Wer hat den besseren Kirchweihumzug? Die beiden Lager Oberndorf und Unterndorf in Neuhof lieferten sich am Wochenende einen echten Wettstreit der Umzugswägen. Ob Riesenmexikaner oder übergroße, knallgelbe Smileys - an Ideen mangelte es beiden nicht. Für besondere Lacher sorgte die immerzu schwenkende Bierbank auf dem Gabelstapler - besetzt mit drei wagemütigen Kirchweihburschen. © Roland Fengler