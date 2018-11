So aufregend war der Prolog-Tag für Christkind Rebecca

Wir haben sie vor Ihrem großen Auftritt am Freitag mit der Kamera begleitet - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Was für ein Tag für Rebecca Ammon! Das Nürnberger Christkind durfte am Freitag zum zweiten und somit auch letzten Mal den Christkindlesmarkt eröffnen. Wir haben sie in den Stunden vor dem großen Auftritt begleitet.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist eröffnet! Während die Besucher auf dem Hauptmarkt das Christkind Rebecca Ammon vor allem in den knapp vier Minuten während des Prologs auf der Empore der Frauenkirche. Doch hinter den Kulissen wartete auf die Auserwählte und ihre Helfer jede Menge Arbeit, um in jenen 240 Sekunden glänzen zu können.

Wir haben das Christkind den ganzen Tag über mit der Kamera begleitet. Hier gibt's das Resultat:

Video: Tim Händel E-Mail