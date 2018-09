So kümmern sich Frankens Arbeitgeber um die Kleinsten

NÜRNBERG - Mitarbeiter an das Unternehmen binden, ihnen die Familienarbeit zu Hause erleichtern: Das ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein zentrales Interesse von Arbeitgebern. Viele tun es, nicht nur die Datev, Siemens, Semikron, Continental, N-Ergie. Manche Betriebe legen sich besonders ins Zeug und gründen Krippen und Kindergärten. Adidas wird nächste Woche bereits die zweite Kita in Herzogenaurach eröffnen. "Die Warteliste war einfach zu lang", sagt eine Firmensprecherin.

"World of kids" heißt die Kita von Adidas in Herzogenaurach. Weil die Nachfrage aus der Belegschaft so groß ist, folgt auf die Kita I demnächst die Eröffnung der Kita II. Foto: Adidas



Die von der Datev initiierte Kita Champini in Nürnberg-Höfen erlebt eine größere Nachfrage als Kapazitäten vorhanden sind. Das mag auch an den großzügigen Öffnungszeiten liegen: 7 bis 18 Uhr, Verzicht auf Schließtage bis auf bundeseinheitliche Feiertage. Doch zum nächsten Weihnachtsfest wird dieses Prinzip erstmals durchbrochen. Die beinahe 100 Plätze sind nicht nur Datev-Mitarbeiterkindern vorbehalten. Die Vergabe erfolgt nach den Richtlinien des Trägers. Offen ist die Kita für alle Kinder aus dem Sprengel oder Kinder von benachbarten Firmen plus Mitarbeiterkinder der Datev. Angetreten ist die Einrichtung als Sport- und Bewegungskindertagesstätte mit Turnhalle im Untergeschoss. Was für alle Kitas gilt: Die Kosten sind gestaffelt nach Krippe und Kindergarten und jeweiliger Buchungszeit.

Jede Woche Vollversammlung

Der Energieversorger N-Ergie hat eine Kita mit rund 50 Plätzen, grundsätzlich offen für alle: Mitarbeiter, Stadtteilbewohner und darüber hinaus. Mitarbeiterkinder des Konzerns und die von angeschlossenen Beteiligungsunternehmen werden bevorzugt aufgenommen. Die Nachfrage schwankt von Jahr zu Jahr, übersteigt aber meist vorhandene Plätze erheblich, teilt das Unternehmen mit. Konzeptionell verfolge der Kindergarten einen situationsorientierten Ansatz. Bei einer wöchentlichen Vollversammlung bestimmen die Kinder die Themen für die kommende Woche. Für die Krippe gilt das Berliner Eingewöhnungsmodell, eine schrittweise, individuell angepasste Gewöhnung des Kindes an die neue Umgebung und die neuen Menschen. Eine Bezugsperson bleibt dabei. Mit dazu gehören musikalische Früherziehung, Sport, kreative Angebote, Entspannungsstunden, gemeinsames Kochen und Backen sowie wöchentliche Vorschule mit sprachlicher Förderung und spezieller mathematisch-logischer Förderung.

Der Halbleiterhersteller Semikron hatte einst sehr früh einen Betriebskindergarten initiiert. Heute bietet die Kindertagesstätte Mikro 74 Plätze für Kinder von unter einem Jahr bis zum Schuleintritt. Die Einrichtung in der Vershofenstraße unweit der Sigmundstraße ist rund um das Jahr von Montag bis Freitag (mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage und eines Teamtages) zwischen 7 und 17 Uhr geöffnet, wie der Träger mitteilt. Besonderheit ist eine Ausrichtung der Räume auf Bildungsthemen: In kleinen Gruppen spielen die Kinder in Lernwerkstätten zu Natur/Umwelt, Naturwissenschaften/Experimente, Zahlen/Mathematik, Medien, Sprache, Musik, Bewegung, Kreativität.

Siemens übertrifft alle

Continental geht einen anderen Weg: Der Autozulieferer in Schafhof hat zwölf Plätze in der Kindertagesstätte im Nordostpark für Mitarbeiterkinder reserviert. Das entspreche genau der Nachfrage, erklärt eine Personalerin. 2000 Euro pro Platz werden jährlich von Conti Temic an die Kindertagesstätte der Stadtmission gezahlt für das Freihalten. Die Mitarbeiter bezahlen die normalen Gebühren. Sie belaufen sich (je nach gebuchten Stunden zwischen 185 und 226 Euro. Derzeit in Planung ist darüber hinaus eine Krippe für die Kleinsten.

Siemens ist der größte Arbeitgeber in der Metropolregion - und gehört zu den spendabelsten Unternehmen in Sachen Kita-Plätze: In Nürnberg, Erlangen, Forchheim, Bad Neustadt und Fürth bietet der Arbeitgeber Kindern seiner Beschäftigten rund 500 Betreuungsplätze, von der Krippe über den Kindergarten bis hin zum Hort. Sie werden teils von Partnern betrieben. In Forchheim zum Beispiel ist der Träger die Arbeiterwohlfahrt (Awo). 2015 hatte die Siemens-Kindertagesstätte SieKids dort ihre Pforten eröffnet. In Nürnbergs Südstadt hatte Siemens 2016 eine Kita eröffnet, die "SieKids Schuckertnest" heißt. Sie bietet rund 60 Plätze. Hinzu kommen in der Gesamtbilanz außerhalb der Siemens AG noch einmal 190 Plätze bei der eigenständigen Medizinsparte Healthineers.

Ad-hoc-Gruppe für Notfälle

Noch ein Blick über die Stadtgrenze hinaus: Adidas Deutschland weist in der Belegschaft einen Altersdurchschnitt von 37 Jahren aus. Daraus lässt sich schließen, dass viele in einer Lebensphase sind, in der Kinder dazu gehören - zumal die Mitarbeiterzahl am Hauptquartier wächst. Betreiber sind die "Kinderzentren Kunterbund".

So war es schon vor sechs, sieben Jahren: Kaum hatte der Sportartikelhersteller angekündigt, eine eigene Kita zu bauen, erhöhte sich die Fruchtbarkeit messbar. Der Trend hält an. Dass die Kita bislang nur den Nachwuchs der eigenen Mitarbeiter aufgenommen hat, begründet Sprecherin Simone Lendzian mit der großen Nachfrage aus den eigenen Reihen. Das ist unter den Unternehmen die Ausnahme, quasi alle sind auch für Kinder aus dem Stadtteil offen.

Jeden Tag im Wald verbracht

Nach der ersten Kita 2013 wird am 17. September die Kita II auf dem Gelände der Adidas-Zentrale eröffnet. Insgesamt wird es dann Platz für 270 Kinder von Beschäftigten geben. Auch eine Notgruppe für kurzzeitige Betreuung ist eingerichtet worden. Zudem unterhält der Drei-Streifen-Konzern eine Waldgruppe, deren Domizil ein Bauwagen ist. Morgens treffen sich die Kinder in der Kita I und marschieren dann los in den Wald, wo sie den Tag verbringen. Das Mittagessen wird dorthin auf eine Lichtung geliefert, wo auch Hängematten für den Mittagsschlaf bereit sind. Das Konzept basiert auf den Werten und Prinzipien des Unternehmens: Sport, Gesundheit, Diversity & Inklusion und Kreativität.

Angela Giese