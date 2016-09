So läuft der Neustart beim "Lorenz" in der Innenstadt

NÜRNBERG

NÜRNBERG - Die Gäste standen in den vergangenen Wochen vor verschlossenen Türen. Erst hatte das "Lorenz" seine Öffnungszeiten geändert, jetzt steht auf einem Schild "Betriebsurlaub bis 30. September". Inhaber Christian Wagner gibt das Restaurant an zwei junge Wirte ab. Was sich nun ändert.

Erst neue Öffnungszeiten, dann Betriebsurlaub und nun der Neustart mit neuen Wirten: Beim "Lorenz" nahe der Lorenzkirche verändert sich viel. © Timo Schickler



Er habe lange nach einem geeigneten Partner, einem neuen Küchenchef und einem Betriebsleiter gesucht, aber keine passenden Mitarbeiter gefunden, sagt Inhaber Christian Wagner (Barcode-Union), der das legendäre Café-Restaurant vor sechs Jahren von Martin Hattenbach übernommen hatte. Und zu dessen Gastronomie-Unternehmen Barcode-Union neben dem "Lorenz" auch noch das "Zeit & Raum", "Die Rote Bar", das "Hotel und Restaurant Pillhofer" in der Königstraße, das "Haus 33" sowie der Friseursalon "Herzblut" gehören. Dass etliche Gastronomen alles für das "Filetstückchen" mit Sonnenterrasse im Schatten der Lorenzkirche gegeben hätten, weiß Wagner. "Ich hatte sehr viele Anfragen in den letzten Jahren."



Als das "Lorenz" Ende August 1992 eröffnet worden war, rannten die Neugierigen Helmut Schmelzer und Martin Hattenbach die Bude ein. Eine solche Gestaltung in Kombination mit zeitgenössischer Kunst hatte man in Nürnberg so noch nicht gesehen.

"Ich stehe dazu"

2012 hatte Christian Wagner dann zusammen mit jungen Künstlern das Lokal immer mehr verändert. Statt Minimalismus sollte nun Gemütlichkeit regieren. Von den weißen Wänden blickten Hirsche, auf den Tischen lagen rot-weiß-karierte Tischdecken. So mancher Stammgast schrie entsetzt auf. "Ich stehe dazu", sagt Wagner heute. "Wir wollten das Lorenz von seinem elitären Anstrich befreien, es mainstreamiger gestalten." Und den meisten Gästen habe es gefallen.



Zwei Nürnberger, deren Namen er noch nicht nennen möchte, weil sie noch nicht im Handelsregister eingetragen seien, sollen dem früheren Szene-Lokal neues Leben einhauchen. "Ich finde, das sind die besten Wirte, die man derzeit in Nürnberg finden kann!" Und sie würden bereits einige Erfahrung und Erfolg mitbringen.

Der Mietvertrag mit der Eigentümerin Unicredit laufe noch 18 Jahre, so Wagner. Bereits zum 1. Dezember soll das "Lorenz" mit neuem Namen und neuem Konzept wieder eröffnet werden, nachdem das Restaurant von allem alten befreit worden ist. Zuvor kann man bei einer großen Abschlussparty das eine oder andere Kunstwerk oder Möbelstück erwerben. Und sich dann zu Hause mit Blick auf einen Balkenhol an gute, alte Zeiten im "Lorenz" erinnern.



Katja Jäkel