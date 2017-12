So schön macht der Schnee den Christkindlesmarkt

Weiße Flocken haben sich am Sonntag in der Altstadt breit gemacht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Hände wärmen sich am wohlschmeckenden Glühwein, die süßen Verlockungen ziehen einem in die Nase und das Wetter - ja, das stimmt die Besucher auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt nun endgültig auf die Weihnachtszeit ein. Wir waren vor Ort und haben weiße Bilder im Gepäck!

Die funkelnde Weihnachtsbeleuchtung am Christkindlesmarkt wird seit Sonntag von feinen, weißen Schneeflocken ergänzt. Besonders am späten Nachmittag schüttelte Frau Holle kräftig über dem Nürnberger Himmel und verhalf dem frommen Weihnachtstreiben so zu seinem ganz besonderen Charme. Die Schnee-Bilder aus der Altstadt gibt es hier.