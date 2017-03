So wird die Stadt Nürnberg ihr Gesicht verändern

NÜRNBERG - Nürnberg wird sich in den nächsten Jahren erheblich verändern. Die Stadt hat seit dem Jahr 2000 fast 40.000 Einwohner hinzubekommen, das ist fast so viel wie die Bevölkerung Ambergs. Zuzug heißt: Es müssen deutlich mehr Wohnungen gebaut werden als in der Vergangenheit.

Die Bäume sind gefällt, jetzt rücken die Bagger an: Hier in der Flaschenhofstraße sollen 120 Wohnungen entstehen. Nürnberg wird sein Gesicht verändern, durch neue Stadtteile und eine nachträgliche dichtere Bebauung. Es wird enger und lauter in der Stadt – aber nicht schlechter, versichert die Verwaltung. © Foto: Roland Fengler



Der Wohnungsmarkt brummt und Stadtviertel entstehen neu oder unterliegen einer starken Veränderung. Rund 2000 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr gebaut, genehmigt wurden deutlich mehr. Es ist noch nicht lange her, dass gerade einmal 1200 Wohnungen im Jahr entstanden. Um den Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum zu erfüllen, müssten pro Jahr rund 2500 Wohnungen fertiggestellt werden. Schätzungen von Experten gehen von mindestens 20.000 Wohnungssuchenden in Nürnberg aus, darauf hat jüngst der Immobilienvermittler Peter Küspert hingewiesen.

"Wir arbeiten am Anschlag", sagt der Leiter des Stadtplanungsamts, Siegfried Dengler. Die Zahl der Baugebiete hat erheblich zugenommen, doch die der Beschäftigten in der Bauverwaltung nicht. Dengler verweist auf die "Big seven", die sieben großen Flächen, die in den nächsten Jahren entwickelt werden sollen und Platz für mehrere tausend Wohnungen bieten: Tiefes Feld, Brunecker Straße, Schmalau Südost, Bielefelder Straße, Langwasser, Wetzendorf und Röthenbach.

Zehn weitere Flächen

Hinzu kommen noch einmal zehn Flächen wie das Tafelgelände oder Kornburg-Nord, wo auf insgesamt neun städtischen Arealen und einem staatlichen Areal insgesamt 1.450 Wohnungen gebaut werden. Noch nicht mitgezählt sind die ehemalige VW-Krauss-Fläche an der Peterskirche, wo 450 Wohneinheiten entstehen, das ehemalige Coca-Cola-Gelände an der Ostendstraße mit 300 Wohnungen, das Projekt des Siedlungswerks in der Flaschenhofstraße mit 120 Wohnungen oder die Fläche der früheren Straßenbahnwendeschleife in Thon. Allein die wbg investiert bis 2019 in den Bau von 630 Wohnungen 300 Millionen Euro.

Es muss Baurecht geschaffen werden, Struktur- und Straßenpläne müssen erarbeitet, Wettbewerbe ausgeschrieben werden. Manche Anlieger sind verärgert, weil Grünflächen wegfallen und auf liebgewonnenen Idyllen plötzlich Baumaschinen stehen. Das Grundstück des Siedlungswerks in der Flaschenhofstraße, das einen lockeren Baumbewuchs aufwies, war schlicht vom Freistaat vergessen worden: Es sollte schon vor 30 Jahren bebaut werden.

Ärger der Bevölkerung

In Zerzabelshof etwa ist die Sorge groß, dass es durch das Neubaugebiet entlang der S-Bahn, zwischen August-Meier-Heim und Hans-Kalb-Straße, nicht nur zu erheblich mehr Verkehr kommt, sondern auch zu größeren Abholzaktionen. "Alle Dienststellen arbeiten eng miteinander zusammen, damit die Befürchtungen der Bevölkerung aufgenommen und bei den Planungen berücksichtigt werden", sagt Dengler. Zuletzt gab es eine ausführliche Bürgerinformation über das Schulbauprojekt in Thon und über die Neubauvorhaben in Zabo. "Wir müssen erklären und uns den Fragen vor Ort stellen, damit wir Akzeptanz schaffen", sagt Dengler. "Es geht ja fast immer um Nachverdichtung, die von den Anliegern meistens nicht geschätzt wird." Es sei aber auch die Chance, dass in Nürnberg neue urbane Stadtteile geschaffen werden.

Wenn alles das, was sich derzeit in Planung befindet, tatsächlich gebaut wird, dann bekommt Nürnberg ein neues Gesicht, denn es gibt dann kaum mehr Baulandflächen innerhalb des Rings und auch in den Außenbereichen werden sie knapp. Damit überhaupt gebaut werden kann, wird auch an den rechtlichen Voraussetzungen gedreht. Geplant ist, die Stellplatzsatzung zu verändern: Wenn nicht mehr so viele Parkplätze geschaffen werden müssen, dann kann auch leichter gebaut werden. Überlegt wird derzeit im Rathaus, dass ein Car-Sharing-Parkplatz fünf normale Parkplätze ersetzen kann. Dengler verweist auf Berlin, wo es überhaupt keine Stellplatzsatzung mehr gibt: "Wenn wir auf jegliche Satzung verzichten würden, dann wird der öffentliche Raum komplett zugeparkt."

Leidet die architektonische Qualität?

Zu befürchten ist, dass bei so vielen Bauten die Qualität auf der Strecke bleibt. Zuletzt hat Baureferent Daniel Ulrich darauf hingewiesen, dass die architektonische Qualität vor allem durch Wettbewerbe gesichert werden kann. Seit 2004 wurden immerhin 24 durchgeführt. "Wir schreiben vor, dass Häuser und keine Wohnungszeilen gebaut werden dürfen. Jedes Haus soll ein Gesicht haben", sagt Ulrich. Freilich hat die Stadt sonst wenig Möglichkeiten, die gestalterischen Details von Fassaden festzulegen. Allerdings hat zumindest die wbg erhebliche Anstrengungen unternommen, ein attraktives Systemhaus für den Geschosswohnungsbau zu entwerfen, das sich individualisieren lässt und trotzdem schnell errichtet werden kann.

Auch die Bundesregierung hat einige gesetzliche Änderungen bei der Baunutzungsverordnung auf den Weg gebracht, die Neubauten erleichtern. Mit dem Ausweisen von urbanen Mischgebieten kann Gewerbe, das wenig Lärm erzeugt, leichter als bisher mit Wohnen kombiniert werden. Es werden jetzt wieder Stadtteile außerhalb der Altstadt mit großer Dichte entstehen, die rechtlich nicht mehr möglich waren, weil das lauteste Gewerbe die Bebauung bestimmte. Nur durch verdichtetes Bauen können aber viele Wohnungen auf kleiner Fläche entstehen.

Stadt baut auf "Dichte"

"Wir können die Mischung von Wohnen und Gewerbe, die heute schon in einem Mischgebiet zulässig ist, ein bisschen weiter auslegen, weil wir beim Lärm einen größeren Puffer haben. Deshalb können wir mehr Dichte schaffen ohne irgendwelche komischen Verrenkungen machen zu müssen", so Ulrich. Neue Stadtteile an der Brunecker Straße und vielleicht auch noch im Tiefen Feld könnten so konzipiert werden, dass sie eine Dichte bekommen, wie sie aus St. Johannis oder der Nordstadt bekannt sind.

Auch das Bauen im Umfeld von Sportplätzen wird leichter. Die Lärmschutzgrenzen werden so verändert, dass eine Wohnbebauung näher an die Sportvereine heranrücken darf, so der Baureferent: "Das werden wir uns bei dem Neubaugebiet entlang des Wetzendorfer Landgrabens zunutze machen." Umgekehrt haben auch die Sportvereine einen Nutzen von dieser Änderung. "Die Neuregelung kann helfen, mehr Sportvereinen Trainings- und Spielzeiten aus städtischen Sportanlagen anzubieten. Auch die Sportvereine könnten ihre Anlagen jetzt intensiver nutzen", sagt Nasser Ahmed, sportpolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion.

André Fischer