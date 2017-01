So wirkt das Alkoholverbot in der Königstorpassage

NÜRNBERG - Seit 1. Januar herrscht in der Königstorpassage am Nürnberger Hauptbahnhof zu bestimmten Zeiten Alkoholverbot. Doch wird der Brennpunkt dadurch tatsächlich entschärft?

Eine Bierflasche steht am Osteingang des Nürnberger Hauptbahnhofes, wo es in die Königstorpassage hinabgeht. Seit dem 1. Januar herrscht dort Alkoholverbot. © Eva Orttenburger



Seit dem 1. Januar gilt es: Zwischen 22 und 6 Uhr darf in der Königstorpassage kein Alkohol mehr konsumiert werden. Stadt und Polizei reagieren damit auf die deutliche Zunahme von Straftaten im Jahr 2016. Ziel ist es, Konsumenten ganz aus dem Bereich zu verdrängen. Ob Drogendelikte, Schlägereien oder Straftaten unter Alkoholeinfluss: In der Königstorpassage und am Bahnhofsvorplatz hatte die Polizei 2016 so viel Arbeit wie nie zuvor. Die Zahl der Körperverletzungen nahm gegenüber 2015 um gut 30 Prozent zu.

Alkohol und Drogen spielten bei annähernd 500 Straftaten (2015: ca 300) eine Rolle. Und im Drogenbereich registrierte die Polizei mehr als eine Verdoppelung der Fälle – vor allem mit den unberechenbaren Kräutermischungen. Zum Teil ist diese Zunahme sicher auf die Polizeipräsenz zurückzuführen, die schon seit Anfang 2016 spürbar erhöht wurde. Jenseits dessen haben sich Königstorpassage und Bahnhofsvorplatz zu einem zentralen Sammelplatz für Verweilende aller Art entwickelt. Immer mehr Bürger fühlten sich unwohl bis unsicher in diesen Bereichen. Der runde Tisch der Stadt Nürnberg beschloss deshalb im vergangenen Jahr, dem Treiben mit dem Alkoholverbot ein Stück weit Einhalt zu gebieten.

Gezielte Rauschgifteinsätze

Die Polizei hat ihre Präsenz nochmals erhöht, so Polizeisprecherin Elke Schönwald am Donnerstag, um das Verbot durchzusetzen. Beim ersten Verstoß werden Betroffene künftig belehrt und müssen ihre Alkoholika abgeben. Jeden weiteren Verstoß bringen die Beamten als Ordnungswidrigkeit zur Anzeige – die Stadt entscheidet dann über die Höhe des Bußgeldes. Mehrmals im Monat sollen zudem gezielte Rauchgifteinsätze durchgeführt werden, an denen dann auch Beamte der Bereitschaftspolizei und des USK teilnehmen.

Bislang notierte die Polizei lediglich eine Handvoll Belehrungen, so Schönwald. Am kommenden Wochenende werde sich zeigen, ob das Alkoholverbot tatsächlich beherzigt wird oder ob die Beamten nachdrücklicher einschreiten müssen.

