Söder und Vogel stechen an: Herbstvolksfest ist eröffnet!

Ministerpräsident witzelt wegen Gänse-Abschuss über Nürnbergs Bürgermeister - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Mit drei Schlägen zapfte Nürnbergs Christian Vogel das erste Festbier des 160. Herbstvolksfestes an. Pöbeleien gegen den wegen des Gänseabschusses in die Kritik geraten Zweiten Bürgermeister gab es dabei nicht. Nur der Ministerpräsident konnte sich einen Scherz nicht verkneifen.

Markus Söder kam im Sakko, Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel etwas traditioneller. © Michael Matejka



"Ich will nix Schlechtes über ihn sagen, er hat es zur Zeit eh so schwer. Er muss jeden Tag Gänsebraten essen", feixte Markus Söder über Vogel, der wegen des Abschusses der Gänse in eben seiner "Söder-Bucht" sogar Morddrohungen erhalten hatte. Vogel hatte deshalb auch gezögert, ob er den traditionellen Anstich des Herbstvolksfestes macht. Gemeinsam mit Söder waltete er auf der Bühne im gut gefüllten Papert-Zelt dann aber souverän seines Amtes und ließ das erste offizielle Festbier fließen.

Moderiert wurde der Auftakt vom N1-Team um Radiomann Florian Kerschner. "Ich fühl’ mich schon ein bisschen verkleidet in dem Janker. ich bin der Stefan Mross für Arme", witzelte Kerschner. Auch wenn sicher nicht jeder seiner geklopften Sprüche Grimmepreis verdächtig war - eindeutig frischer wirkte der Auftakt, der zum ersten Mal auch per Videoleinwand übertragen wurde, damit schon.

Söder von zwei Bodyguards begleitet

Während die Teilnehmer des traditionellen Festzuges aus Schaustellerfamilien, Kerwaburschen und Vereinen sich im Zelt verteilten, hatten die Promis in den sogenannten Vip-Boxen wieder Logenplätze. Vor allem Politiker sämtlicher Parteien waren gut vertreten, von CSU-Stadtrat Marcus König über die Landtagsabgeordneten Verena Osgyan (Die Grünen) und Arif Tasdelen (SPD). "Die größte Herausforerung wird sein, meine Tochter in die Geisterbahn zu bekommen", meinte Letzterer.

Bald geht's los: Alles rund ums Nürnberger Herbstvolksfest

Söder, wegen dem zwei Bodyguards den Bereich bewachten, gab an, freilich sämtlich Fahrgeschäfte im Lauf der Zeit "schon amal getestet“ zu haben. Wild mag es Volksfestkönigin Carina Kremer, die in ihrer Freizeit gerne Motorrad fährt. Nur an diesem Abend wollte sie lieber in nichts einsteigen - "wegen der Frisur!" Für die 22-Jährige ist es das letzte Mal als Volksfestkönigin. "Die Leute hier werde ich sehr vermissen". meinte sie. Auf der Bühne zeigte sie, dass sie den Spagat noch drauf hat. Dann half sie beim Wichtigsten: Dem Auschenken der Freibiermaßen.

Anette Röckl