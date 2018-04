Söders CSU-Erbe: Bezirksmitglieder setzen auf Frieser

Der Bundestagsabgeordnete wurde zur Wahl zum Vorsitzenden aufgestellt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Richtung steht fest: In der Vorstandssitzung des CSU-Bezirksverbandes Nürnberg, Fürth, Schwabach haben die Mitglieder jetzt festgelegt, wer für den Vorsitz, den der frisch gekürte Ministerpräsident Markus Söder abgibt, ins Rennen geht: der Bundestagsabgeordnete Michael Frieser.

Wird Michael Frieser neuer CSU-Bezirksvorsitzender? © Harald Baumer



Einige Insider waren sich vorab schon sicher, dass der 54-jährige Jurist zum Zuge kommt und sich beim CSU-Bezirksparteitag am 28. April den rund 120 Delegierten zur Wahl stellen wird. Andere wiederum sahen auch Chancen für den 46-jährigen Steuerberater Sebastian Brehm, der bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst erstmals das Direktmandat im Nürnberger Norden errungen hat. Beobachter sagen, dass eine Mehrheit der Delegierten für ihn gestimmt hätten.

Brehm soll seine Funktion behalten

Doch schließlich einigte man sich in der internen Vorstandssitzung am Freitagabend auf den älteren der zwei CSU-Politiker. Beide aber gelten als treue Gefolgsleute von Markus Söder, dem neuen starken Mann im Staate. Der hat bei der Entscheidung, wer sich für den Vorsitzendenposten aufstellen wird, wohl auch die Richtung vorgegeben. Er traut Frieser zu, den Verband mit seinen 4000 Mitgliedern zu führen. Söder wird am kommenden Bezirksparteitag seinen Rücktritt erklären.

Was aber passiert mit Sebastian Brehm? Nach NN-Informationen soll er vorerst seine Funktion im Verband behalten: Schon als Günther Beckstein das Amt des Vorsitzenden inne hatte, war Brehm, der Steuerberater, als Schatzmeister für die Finanzen des Bezirksverbandes zu ständig. Zwar ist seine Zeit für den Vorsitz noch nicht gekommen. Doch wird hinter den Kulissen der mittelfränkischen Union damit gerechnet, dass er nach der nächsten Bundestagswahl für den Vorsitz aufgestellt wird.

