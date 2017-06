Sofas und Bierdosen: Müllchaos nach Rock im Park

NÜRNBERG - Kaum sind die Rock im Park-Besucher weg, fängt das große Aufräumen an. Am Freitag will der Veranstalter das Festivalgelände blitzblank an die Stadt zurückgeben.

Die Parkrocker sind weg - ihr Müll bleibt zurück. © Eduard Weigert



Alle Jahre wieder blieb tonnenweise Müll auf den Campingplätzen zurück: leere Flaschen, Dosen, alte Würstchen, Grills, Luftmatratzen, ganze Sofas. Und Zelte natürlich.

Auch solche, die auf den ersten Blick noch gut in Schuss sind, deren Besitzer aber nach drei Tagen Party ganz offensichtlich so ermattet waren, dass sie die Energie fürs Abbauen einfach nicht mehr aufbrachten. Das erledigen andere: Menschen, die im Wohlstandsmüll nach Brauchbarem suchen.

Während Müllgogerer das Gelände abgrasen, beseitigen Mitarbeiter einer Müllfirma erst den gröbsten Unrat und gehen dann in die Feinarbeit. Erfahrungsgemäß bleiben jedes Jahr an die 300 Tonnen Müll auf dem Gelände rund ums Zeppelinfeld zurück. In diesem Jahr ist die Firma Suez, die international agiert und ihren Deutschlandsitz in Köln hat, fürs Saubermachen verantwortlich. Suez hat die Nürnberger Firma Graf&Kittsteiner nach vielen Jahren abgelöst, weil das hiesige Unternehmen aufgrund nicht ausgeführter Winterdienst-Aufträge in die Schlagzeilen geraten war und Mitarbeiter vor dem Arbeitsgericht Nürnberg wegen nicht gezahlter Löhne geklagt hatten.

Insgesamt waren an den drei Festivaltagen 88.500 Besucher auf dem Platz. Die Polizei zieht eine positive Bilanz. Es blieb in den vergangenen Tagen glücklicherweise bei den typischen Delikten wie zum Beispiel Taschendiebstählen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand sei es zu keinen gravierenden Taten gekommen, sagt Polizeisprecherin Alexandra Oberhuber am Montag auf Anfrage.

