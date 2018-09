Soll Nürnberg die Spuren des Krieges beseitigen?

NÜRNBERG - Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, sieht noch viele Spuren des Zweiten Weltkriegs: alte Bunker, Einschüsse an Mauern oder das Kürzel LSR. Was soll man davon erhalten, was kann verschwinden?

Einschüsse an Hausfassade vom Komm im K4 Biergarten. Foto: Roland Fengler



"LSR" steht für "Luftschutzraum". Die Buchstaben mit einem Pfeil sind unter anderem an Hausmauern in Gostenhof oder der Südstadt aufgemalt. Sie sollten Anwohner während des Krieges darauf hinweisen, wo sich der nächstgelegene Schutz vor Bomben befindet.

Bei Haussanierungen verschwinden die Relikte der düsteren Vergangenheit häufig. Und nicht nur diese: Auch die großen, wuchtigen Bunker, die deutlich sichtbar im Stadtbild stehen und an den Krieg erinnern, wandeln sich. Zum Beispiel der Bleiweißbunker in der Südstadt: In einem halben Jahr ziehen dort Mädchen und Jungen dort ein. Der wuchtige Klotz an der Augustenstraße wird zum Hort mit 89 Plätzen umgestaltet.

Extrem starke Betonwände

Eine Herkules-Aufgabe für Architekt und Handwerker: Sie arbeiteten sich durch extrem starke Betonwände. "Wir mussten bei diesem Sonderbauwerk mehrfach um die Ecke denken. Aber die Aufgabe reizt uns, wir sind genau für derartige Herausforderungen zu haben", sagt Patrick Schreiner von querwärts Architekten, der den komplizierten Umbau betreut.

Architekt Schreiner musste aber nicht nur technische Lösungen finden, sondern auch inhaltliche Antworten geben: Aus einem Bunker solle man keinen Ort für Kinder machen, sondern ihn als Zeitzeugnis erhalten, zitiert er aus einer Debatte im städtischen Baukunstbeirat.

Eine seltsame Diskussion, findet der 39-Jährige: "Es gibt in der Südstadt gar keine andere Chance für einen Hort, es fehlt schlicht und einfach der Platz." Daher sei der Umbau des Bleiweißbunkers ein absolut sinnvolles Projekt. Außerdem könne man doch mit dem Bauwerk auch etwas Positives entwickeln, so wie dies nun mit dem Umbau zum Kinderhort geschieht.

Spuren der Zeitgeschichte

Hier sieht man die Einschüsse noch deutlicher. Foto: Roland Fengler



Soll man in irgendeiner Weise an den ursprünglichen Zweck erinnern und damit den Faden zur Vergangenheit bewusst nicht abschneiden? Beim früheren Künstlerhaus/Komm an der Königstraße ist das der Fall: Das heruntergekommene Gebäude soll für 26 Millionen Euro umfassend erneuert werden. Doch die Kriegsspuren an der Innenhof-Fassade im K4-Biergarten will man ebenso wenig beseitigen wie etliche Graffiti aus den "wilden 1970er/80er Jahren", merkt Stephan Fink, stellvertretender Leiter des städtischen Hochbauamts, an: "Die Spuren der Zeitgeschichte sollen sichtbar erhalten bleiben, wir wollen das Gebäude nicht tot sanieren."

Diesen Gedanken habe man im Konzept ausdrücklich festgeschrieben. Wie man künftigen Besuchern dies vermittle — ob mit einer erklärenden Tafel oder auf andere Weise — steht noch nicht fest.

"Geschichte für alle"

Historiker Pascal Metzger vom Verein "Geschichte für alle" begrüßt ausdrücklich das Thematisieren der Vergangenheit: Denn an vielen Spuren des Zweiten Weltkriegs würden die Nürnberger vorbeilaufen, ohne dass sie ihnen auffallen.

Beim Rundgang unter dem Titel "Vom Trümmerfeld zum Wiederaufbau" des Vereins "Geschichte für alle" erzählen ältere Teilnehmer gelegentlich, wie sie Kriegsende und Nachkriegszeit in Nürnberg erlebt haben.

Sichtbare Spuren sind mitunter der Auslöser für die Berichte. Die Schilderungen blieben bei den Jüngeren oft stärker hängen als nüchterne Zahlen und Daten, erklärt Metzger. Er plädiert daher dafür, bewusst auf manche Details hinzuweisen, um Passanten darauf aufmerksam zu machen.

