Sommer adé! Nürnberger Westbad schließt am Montag

Letztes Freibad in Nürnberg geht in die Winterpause - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Noch ein letztes Mal in dieser Saison können Wasserratten am Wochenende in die Becken des Nürnberger Westbads springen. Doch bei Temperaturen um 17 Grad und Regen ist das wohl nur etwas für Hartgesottene.

Noch bis Sonntag können Schiwmmer im Westbad ihre Bahnen ziehen. Am Montag geht auch das letzte der Nürnberger Freibäder in die Winterpause.

Hier noch einmal die Bilder der Freibadsaison zum Schwärmen:

