Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Baggern in der Hitze: Die Beachvolleyball-Bilder vom Samstag Auch am Samstag geht es bei der Techniker Beach Tour am Nürnberger Hauptmarkt heiß her. Nicht nur auf den Rängen kocht die Stimmung, sondern auch im Sand. Die Profis kämpfen bei warmen 27 Grad um den Einzug ins Achtelfinale.