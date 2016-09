Sommerwetter und Ferien: Badespaß wird verlängert

Freibäder verschieben die Winterpause - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Spät wie lange nicht, verwöhnt uns der Sommer doch noch mit wunder­barem Badewetter. Das freut natürlich auch die Freibad-Betreiber, manche verlängern heuer einfach die Saison. Weil es auch die kommenden Tage noch warm bleiben soll und ja schließ­lich immer noch Ferien sind: Wir emp­fehlen einen Besuch in Nürnbergs wunderbaren Freibädern, solange sie noch geöffnet sind ...

Sommer ist, wenn‘s warm ist - und das Freibad geöffnet hat. Wie hier im Westbad, können sich die Besucher in den meisten Bädern über eine verlängerte Saison freuen. © Matejka



Idylle pur mit Wasserrauschen und Vogelgezwitscher findet man mitten in einer Wohnsiedlung in Erlenstegen - wenn man das Naturgartenbad denn findet. Das Bad liegt nämlich ziemlich versteckt und ist von der Straßenbahnhaltestelle Erlenstegen nur über einen kleinen Fußweg zu erreichen.

Hat man den Aufstieg geschafft, bietet das "Sonnenbaderbad", wie es Bademeister Kai Schlacht nennt, neben Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken auch ein Babybecken. Aber Vorsicht: Das Wasser ist nichts für Warmduscher, denn die Becken sind unbeheizt. Das Publikum ist laut Schlacht eher von der Sorte "Hinlegen, ausruhen, Ruhe genießen". Wie passend, dass das Bad in der Schlegelstraße für den „Rolexhügel“ bekannt ist. Den Namen hat die Liegewiese von gut betuchten Herren, die sich dort nicht nur die Sonne auf den Bauch, sondern auch auf die teure Uhr am Handgelenk scheinen lassen. Vor Jahren hat sich auch tatsächlich mal der ein oder andere Promi in das Bad verirrt, wie beispielsweise ein "Herzblatt"-Moderator - oder "Justin", der Biber. Das Tier besetzte in der Vorsaison ein Becken und verließ es erst nach eini­gen Tagen und guter Pflege wieder. Die 4,30 Euro Eintritt hat es bis jetzt nicht bezahlt. Apropos: Wegen der guten Wetteraussichten hat das Natur­gartenbad heuer länger als sonst geöff­net, voraussichtlich bis Sonntag, 11.September.

Badespaß im Wasserschutzgebiet

Nicht nur im Naturgartenbad schei­nen sich Tiere wohlzufühlen, sondern auch im Freibad Bayern 07. Detlef Rohmann leitet das Bad, in dem sich, so die glücklichen Stammgäste, an ruhigeren Tagen auch mal "Fuchs und Hase ,Gute Nacht‘ sagen". Kein Wun­der, schließlich liegt die Anlage direkt im Wasserschutzgebiet am Wöhrder See.

Das private Freibad ist besonders für Sportler interessant, denn es gibt neben einem Fußballplatz auch fünf Beachvolleyballfelder, die alle in einem super Zustand sind. Wer dann noch Mitglied im Verein ist, kann zu­sätzlich die Tennisplätze nutzen - und ab und an sogar mal länger im Wasser bleiben. Doch natürlich kön­nen sich auch alle anderen für 4,40 Euro im Schwimmer-, Nicht­schwimmer- und Babybecken abküh­len. Sie sind bei Bayern 07 beheizt. Eine Besonderheit hat das Wasser noch. "Wir verwenden so wenig Chlor wie möglich", sagt Rohmann.

Schwimmen wie die Sportler

Sportler können sich auch im Club­bad austoben. Schon vor acht Uhr warten die ersten Frühschwimmer vor den Toren, erzählt Rudi Meinecke. Nach Badeschluss besetzen dann die Aktiven des 1.FCN Schwimmen das beheizte Becken, in dem extra Leinen eingezogen wurden. Treffen kann man in dem Freibad am Valznerwei­her übrigens auch die Stars des 1. FC Nürnberg. Im Sommer ist es nach dem Training nämlich Usus geworden, dass die Spieler sich dort abkühlen.

In dem Vereinsbad gibt es keinen Kassenautomaten, um das Ticket für 4,50 Euro zu lösen. Hier wird noch alles per Hand gemacht. Besonders Senioren genießen diesen Service. Vie­le von ihnen sind Stammgäste und de­ponieren im Bad ihre Liegen den gan­zen Sommer über für einen kleinen Aufpreis.

Das Freibad ist allerdings auch für Familien mit kleinen Kindern attrak­tiv, denn die Eltern können ihre Decken bis zu zwei Meter an das Baby­becken legen, um so ganz entspannt vom Platz aus ihre Sprösslinge zu beaufsich­tigen. Im Bereich rund­herum ist das Rauchen verboten. Schilder wei­sen darauf hin: "Rauch­freier Kinderbereich - unseren kleinen Gästen zuliebe". Bei schönem Wetter bleibt das Club­bad heuer noch bis ein­schließlich Sonntag, 11.September, geöffnet.

Stadionatmosphäre im Stadionbad

Fast um die Ecke liegt das Stadionbad, das von der Stadt betreut wird. Von der Plattform des Sprungturms in zehn Metern Höhe hat man nicht nur den perfekten Blick über das Freibad, sondern kann eigentlich auch direkt auf das Dach des Stadions klettern - zumindest gefühlsmäßig.

Fünf beheizte Becken, gibt es, Rutsche, Sprudel­liegen, Strömungskanal, Piratenschiff, FKK-Be­reich, Grillplatz. Das Bad in der Hans-Kalb-Straße hat eigentlich nichts, was es nicht gibt. Stadion-Atmosphäre von nebenan inklusive, zumindest gelegentlich. Immer ein besonderer Anblick bietet sich zum Beginn der Festivalzeit: Wenn Rock im Park am benachbarten Zeppelin­feld über die Bühne(n) geht und Tausende Men­schen mal kurz zum Duschen vorbeikommen. Auch sie zahlen, wie alle Badegäste, 4,30 Euro Ein­tritt.

Wer von seinen Bade-Utensilien etwas verges­sen hat, findet Schwimmflügel, Was­serspritzpistole und Sonnencreme auch noch in dem kleinen Supermarkt in der Anlage. Letzter Öffnungstag im Stadionbad ist Montag, 12. Septem­ber.

Im Westbad ist immer was los

Nah an der Pegnitz liegt, fast jeder kennt es, das Westbad. Hier ist so gut wie immer was los, hier geht es inter­national zu, hier gibt es auch mal klei­nere Streitigkeiten zwischen Jugendli­chen - und hier kommt es täglich zum interkulturellen Austausch. Bademeis­ter Benni Schmidt weiß: "Manche mei­den das Bad deshalb, andere kommen auch deswegen hierher." An einem guten Tag tummeln sich im Bad in der Wiesentalstraße um die 3200 Menschen. Zentral gelegen, ge­nügend Attraktionen: Neben dem Sprungturm von bis zu zehn Metern Höhe gibt es etwa zwei Breitbahnen­rutschen für Jung und Alt.

Die Schwimm- und Babybecken laden zum Verweilen ein, denn das Wasser ist beheizt und bei andauern­dem schönen Wetter kann die Tempe­ratur sogar bis auf 26 Grad steigen. Nur das Sprungbecken ist unbeheizt, denn die Springer sollen sich nicht län­ger als nötig dort aufhalten, um ande­re oder sich selbst nicht zu gefährden. Für einen Tag Planschen zahlt man hier 4,30 Euro. Geöffnet ist noch bis mindestens Montag, 12. September.

Natürliches Badevergnügen im See

Ein ganz anderes Bad als das West­bad findet man in Mögeldorf. Schon vor Kriegszeiten entstand das Natur­freibad Langsee.

Seit 2001 kann man dort auch in einem solarbeheizten Edelstahlbecken baden gehen, doch der eigentliche Reiz des Naturfrei­bads liegt in einem etwa 100 Meter lan­gen See. Der bietet Wasserspaß ganz natürlich, ohne Heizung und Chlor.

Das Bad in der Ebenseestraße ist wahrlich nicht auf den Massenbetrieb aus. Zum Baden kommen deshalb vor allem Stammgäste vorbei. Doch auch ein paar Jugendliche genießen die Na­tur im Langsee. Es gibt einen Spiel­platz für die kleinen Besucher und einen Sprungturm für die größeren. "Wir haben ein Spitzenpublikum", sagt Bademeister Hans-Peter Neeser. In seinem Biotop leben neben seltenen Vögeln sogar Wale - zumindest zwei aufblasbare.

Maria Peterwitz