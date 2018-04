Sonae Sierra: Quelle-Investor ließ schon öfter Pläne platzen

NÜRNBERG - Lässt Sonae Sierra das Quelle-Gelände am Ende doch sausen? Das Unternehmen beteuert bislang, bei der Stange bleiben zu wollen. Ein Blick in andere Städte zeigt allerdings, dass der portugiesische Immobilienentwickler schon häufiger große Erwartungen geweckt und sich dann überraschend zurückgezogen hat.

Steht seit langer Zeit leer: der Quelle-Komplex in der Fürther Straße in Nürnberg. Eigentümer Sonae Sierra lässt die Stadt weiter zappeln, wie es mit der zweitgrößten deutschen Leerstands-Immobilie weitergeht. © Foto: Eduard Weigert



Es waren hochtrabende Pläne: In der Bremer Innenstadt wollte Sonae Sierra ursprünglich ein Einkaufszentrum mit Geschäften, Büros und Wohnungen errichten. Das Unternehmen hatte mit einem 150-Millionen-Euro-Konzept die Ausschreibung zum Bau des City-Centers gewonnen. Doch nach intensiven Verhandlungen mit der Stadt kam das Aus. Sonae Sierra werde doch kein Kaufangebot abgeben, musste Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner im Juli 2015 verkünden. "Offensichtlich hatte der Investor massive Zweifel, dass ein solches Projekt derzeit marktgängig ist", sagte dieser damals der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Zwei bis drei Jahre Arbeit seien investiert worden, meint Tim Cordßen, Sprecher des Bremer Wirtschaftssenators, auf Anfrage. Jahre, die am Ende für die Katz waren. "Seinerzeit fanden wir das natürlich bedauerlich", fährt Cordßen fort. Da sich das Areal aber auch ohne Sonae Sierra optimal entwickelt habe, gucke man heute "mit Gnädigkeit" auf den Ausstieg der Portugiesen zurück, fährt der Sprecher fort. "Es ist keine Bitterkeit zurückgeblieben."

Es gibt eine ganze Reihe solcher Geschichten nach dem Muster: Erst wecken die Portugiesen große Erwartungen, um genau diese dann wieder zu enttäuschen.

In Dortmund platzte ein Sonae-Sierra-Projekt nach jahrelangem Ringen. In Göppingen stieg Sonae Sierra ebenfalls aus einem Einkaufscenter-Vorhaben aus. Projektmanager Martin Philippen gewann dem Abschied von den Göppinger Plänen damals aber sogar eine gute Seite ab. "Wir können uns jetzt ganz auf Weiden konzentrieren", zitierte ihn damals, am 20. Januar 2012, das Nachrichtenportal Onetz. Doch nicht einmal eineinhalb Monate später zogen die Portugiesen auch in der Oberpfalz die Reißleine.

Man darf annehmen, dass die Weidener einigermaßen perplex waren, als sie davon erfuhren. Denn die Stadt hatte große Hoffnungen in einen "Einkaufsmagneten" in der Innenstadt für ein Einzugsgebiet von circa 300 000 Einwohnern gesetzt. Sie investierten viel Zeit und Energie in das Projekt. Für einen runden Tisch und Arbeitsgruppensitzungen wurde ein hoher fünfstelliger Betrag ausgegeben, heißt es. "Der Rückzug von Sonae Sierra kam überraschend", erinnert sich Stadtsprecher Norbert Schmieglitz. Wieder hatte der Shoppingcenter-Spezialist wirtschaftliche Gründe für den Ausstieg angeführt.

Widerstand in Bevölkerung

Die Zeit heilt Wunden. Mittlerweile blickt auch die Weidener Stadtspitze ohne Groll auf die Portugiesen. Sie hat längst einen neuen Investor an Land gezogen. Kommende Woche feiert die Stadt das Richtfest des neuen "Nordoberpfalz Centers".

Aber man muss gar nicht so weit gehen. Es genügt ein Blick über die Stadtgrenze. Auch in Fürth hatte sich der international tätige Shoppingcenter-Entwickler schon Großes vorgenommen: und das gleich zweimal.

Das Unternehmen hatte sich 2008 für Grundstücke an der Rudolf-Breitscheid-Straße das Vorkaufsrecht gesichert. Der Immobilienentwickler wollte auf dem Gelände das Shoppingcenter "Neue Mitte" wachsen lassen.

"Die waren unfair und haben uns hingehalten"

"Es hat damals sehr viel Widerstand aus der Bevölkerung gegeben", erinnert sich Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD). "Doch selbst das hat das Projekt nicht zum Scheitern gebracht." Am Ende weigerte sich ein Besitzer eines Anwesens mitten auf dem Areal, sein Geburtshaus zu verkaufen. Dass dieser Eigentümer verkaufe, sei die Bedingung von Sonae Sierra gewesen, sagt Jung. Man könne also nicht sagen, dass die Portugiesen die Gespräche ohne Grund beendet hätten, fährt Fürths Oberbürgermeister fort.

Doch auch der zweite Anlauf in Fürth endete in einer Sackgasse. Sonae Sierra liebäugelte mit dem City-Center. Doch auch hier folgte bald die Ernüchterung. Das Unternehmen stieg für viele völlig unerwartet aus den weit gediehenen Kaufverhandlungen aus. Mit der Begründung, dass man andere Vorhaben favorisiere. Oberbürgermeister Jung will aber trotz allem kein negatives Wort über die Portugiesen verlieren. "Wir können nicht sagen, die waren unfair und haben uns hingehalten."

Diesseits der Stadtgrenze scheint die Stimmung langsam zu kippen. Was an konzeptioneller Planung vorliege, sei nicht schlecht, so Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) unlängst gegenüber unserer Zeitung. "Aber es ist unbefriedigend, dass es sich so lange hinzieht." "Auch wir in Fürth würden uns freuen, wenn sich etwas tut", sagt Jung mit Blick auf das ehemalige Quelle-Versandhaus. Wobei er natürlich hoffe, dass Nürnberg an der Begrenzung der Einzelhandelsflächen festhalte. Wie berichtet, hat die Stadt bei 18 000 Quadratmetern Einzelhandel die Grenze gezogen. Mehr Flächen darf Sonae Sierra nicht für den Handel verplanen.

Das Unternehmen war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

