Songtausch: Freedom Call covert Wildecker Herzbuben

NÜRNBERG - Zwei musikalische Welten prallen aufeinander: Die Nürnberger Power Metal-Jungs von Freedom Call covern die Wildecker Herzbuben und umgekehrt. Das gibt es am 11.1. ab 0.25 bei "Tausch deinen Song" auf RTL2 zu sehen.

Die Wildecker Herzbuben trafen sich zum Austausch unter Musikern mit den Freedom-Call-Bandmitgliedern (v.l.n.r) Lars Rettkowitz, Chris Bay, Rami Ali und Ilker Ersin. © Sandra Eichner



Das musikalische Experiment beginnt in Hessen. Die Band Freedom Call, bestehend aus Frontmann Chris, E-Gitarristen Lars, E-Bassisten Ilker und dem Schlagzeuger Ramy, reist in das Städtchen Weißenborn – ohne eine Ahnung zu haben, auf wen sie dort treffen werden. Auch eine CD mit Liedern der Wildecker Herzbuben hilft den Rockern zunächst nicht weiter. Die Überraschung ist also groß, als sich die Herzbuben und die Jungs von Freedom Call zum ersten Mal begegnen.

Wie werden die beiden Teams aufeinander reagieren und schaffen sie es, den Hit des anderen so zu interpretieren, dass man ihn noch erkennt? Am Ende steht das große Finale, bei dem die Bands vor engsten Freunden und dem jeweils anderen Künstler die jeweilige Coverversion live performen. In Kürze gehen die Nürnberger Melodic Metaller Freedom Call außerdem mit ihrem neuen Album "Master Of Light" auf Tour.

"Unsere Fans können sich freuen"

Auf dem Album präsentieren Freedom Call die geballte Ladung an Energie, die von ihrer aktuellen Besetzung ausgeht. Die beiden Bandgründer Chris Bay (Gesang, Gitarre) und Ilker Ersin (Bass) sowie ihre zwei Mitstreiter, Gitarrist Lars Rettkowitz und Schlagzeuger Ramy Ali, haben durch kontinuierliches Touren ihren Ruf als furiose Live-Band gefestigt und werden auch in diesem Sommer ihre treue Gefolgschaft auf der Bühne begeistern.

Bay: "Auch wenn wir uns zurzeit ein wenig rarer als normalerweise machen und nur ein paar ausgewählte Festivals spielen, können sich unsere Fans auf einige tolle Shows freuen, bei denen wir unter anderem auch 'Hammer Of The Gods' spielen und somit bereits einen Ausblick auf die Zukunft der Band geben werden."

Tourtermine:

07.02.D-Köln - Underground

08.02.D-Aschaffenburg - Colos Saal

09.02.D-Hamburg - Knust

10.02.D-Erfurt - From Hell

11.02.CH-Pratteln - Z7

12.02.D-Stuttgart - Club Cann

14.02.D-München - Backstage

15.02.D-Nürnberg - Hirsch

16.02.D-Bremen - Tivoli

17.02.D-Bochum - Matrix

18.02.D-Berlin – Badehaus

