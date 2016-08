Sonne, Eis und Bier: Nürnberg treibt's nach draußen

34 Grad am Samstag - Entspannung auf Wöhrder Wiese und in Innenstadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch wenn viele über die Hitze jammern: Eigentlich lieben wir den Sommer. Denn er gibt uns die Gelegenheit, uns entspannt auf der Wiese zu aalen oder alle Eisdielen der Stadt durchzuprobieren. Wir haben uns umgeschaut, was die Nürnberger am Samstagabend so treiben.

kke

