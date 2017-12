Sör: Feiernde sollen Silvestermüll selbst entsorgen

NÜRNBERG - Abgebrannte Feuerwerksbatterien, Raketenstöcke und leere Flaschen - der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) muss am Neujahrestag regelmäßig 15 bis 20 Tonnen Silvestermüll entsorgen. Doch wer ist eigentlich für die Reinigung der Fahrbahn und Gehsteige verantwortlich - die Anwohner, die Feiernden oder Sör selbst?

Bis zu 20 Tonnen Silvestermüll muss der Servicebetrieb öffentlicher Raum in Nürnberg nach der Silvesternacht entsorgen - mit steigender Tendenz. Die Stadt fordert die Feiernden auf, ihren Müll selbst wegzuräumen. © Horst Linke



Achtlos liegengelassene Feuerwerkskörper und zersplitterte Flaschen stellen eine Gefährdung für die Fußgänger und für den Straßenverkehr dar. Deshalb gibt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) Tipps für den richtigen Umgang mit den Hinterlassenschaften des Feuerwerks. Sör fordert dazu auf, dass der Silvestermüll umgehend von denjenigen entsorgt werden muss, die den Abfall auch zu verantworten haben. So müssen die Überbleibsel des Silvesterfeuerwerks nach dem Abbrennen über den Hausmüll entsorgt werden.

Viele Jahre lang sei das als Selbstverständlichkeit praktiziert worden, doch in den letzten Jahren werden immer öfter Böllerbatterien, Raketen, ja sogar ganze Flaschenkisten und Plastiktüten einfach auf Straßen und Gehwegen zurückgelassen, so die Stadt. Diese müssten die Sör-Mitarbeiter dann von Hand einsammeln, weil die Kleinkehrmaschinen sie aufgrund ihre Größe nicht aufsammeln können. Außerdem fordert Sör dazu auf, kein Feuerwerk in öffentlichen Grünanlagen sowie rund um Wasseranlagen und Brunnen abzubrennen. Der Müll bliebe dann noch viele Wochen liegen, wodurch er eine Gefahr für die Tier- und Pflanzenwelt darstelle. Zudem sollte beim Abbrennen von Feuerwerk unbedingt auf ausreichend Abstand zu Sträuchern, Bäumen und Laubhaufen geachtet werden. Für das Feuerwerks-Zünden in der Nürnberger Innenstadt hat die Stadt einige Verbotszonen erteilt. So darf beispielsweise rund um die Lorenzkirche kein Böller gezündet werden.

Wer ist verantwortlich?

Beim Sör-Servicetelefon gehen jedes Jahr zahlreiche Anrufe von Bürgern ein, die auf den Silvestermüll aufmerksam machen und eine sorfortige Beseitigung fodern. Doch wer ist tatsächlich für die Reinigung der Gehsteige und Straßen verantwortlich? Oft sind es die Anwohner selbst, denn das Leistungsspektrum der Straßenreinigung ist in den verschiedenen Nürnberger Stadtteilen unterschiedlich geregelt: Sör übernimmt im Wesentlichen innerhalb des Mittleren Rings (Reinigungsgebiet A) komplett die Reinigung der Gehwege und sämtlicher Plätze und Fahrbahnen.

Dazu gehört auch die Beseitigung der Hinterlassenschaften der Silvesternacht. Außerhalb des Rings (Reinigungsgebiet B) werden nur die Fahrbahnen von Silvestermüll und anderem Kehricht gereinigt, soweit dies mit Großkehrmaschinen möglich ist.

Für die Sauberkeit der Gehwege sind die Anlieger dort selbst verantwortlich. Außerhalb der festgelegten Reinigungsgebiete A und B müssen die Anlieger Straßen, Plätze und auch Gehwege reinigen.

