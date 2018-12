Sör mahnt: Feiernde sollen ihren Silvestermüll selbst entsorgen

Immer größere Batterien und Flaschenkisten gefährden den Verkehr - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das große Reinemachen nach Silvester bleibt getreu dem Grundsatz "Jeder kehre vor seiner eigenen Tür" vor allem den Verursachern überlassen. Dennoch muss Sör an Neujahr bis zu 20 Tonnen Silvestermüll entsorgen.

Wegen der seit Jahren stetig wachsenden Müllberge gibt Sör (Servicebetrieb Öffentlicher Raum) Tipps zum richtigen Umgang mit den Resten des Feuerwerks. Abgebrannte Feuerwerksbatterien, Raketenstäbe und leere Flaschen gefährden Fußgänger und den Straßenverkehr, sie müssen deshalb umgehend nach der Feier von denen beseitigt werden, die sie mitgebracht haben. Am besten wird alles im Hausmüll entsorgt.

Jedes Jahr lassen es die Deutschen an Silvester krachen. Allerdings gibt es einige Regeln im Umgang mit Böllern, Raketen und Co., die es zu beachten gilt.

In den letzten Jahren kommt es leider häufig vor, dass großformatige Verpackungen von Böllerbatterien und Raketen, ganze Flaschenkisten und sogar die Plastiktüten, in denen die Raketen transportiert wurden, auf Straßen und Gehwegen zurückgelassen werden. Diese müssen letztlich durch Sör-Mitarbeiter von Hand eingesammelt werden, da die Kleinkehrmaschinen sie wegen ihrer Größe nicht aufsammeln können.

Hier geht es rund: Unsere Ausgeh-Tipps für die Silvesternacht

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum fordert außerdem dringend dazu auf, kein Silvesterfeuerwerk in öffentlichen Grünanlagen abzubrennen. Flaschen, Scherben, Verpackungen und Böllerreste bleiben dann schlimmstenfalls viele Wochen liegen. Sör bittet alle, Feuerwerksreste aus den Naherholungsgebieten zu beseitigen, weil sie auch eine Gefahr für die Tier- und Pflanzenwelt darstellen. Beim Sör-Servicetelefon gehen nach jedem Jahreswechsel zahlreiche Anrufe verärgerter Bürger ein, die auf liegengebliebenen Silvestermüll aufmerksam machen und eine schnelle Beseitigung fordern. Sör betont: Verursacher sowie Anwohnerinnen und Anwohner sind selbst für die regelmäßige Reinigung verantwortlich.

Bilderstrecke zum Thema

Alle Jahre wieder zaubern Feuerwerke in der Silvesternacht farbenprächtige Muster in den Himmel. Das ebenso bunte wie lautstarke Spektakel hat aber auch seine Schattenseiten: Eine enorme Feinstaubbelastung, Berge von Müll und zahlreiche Brände und Verletzungen sind die unschönen Begleiterscheinungen des Feuerzaubers. Deshalb an dieser Stelle 15 historische, technische, kuriose und auch nachdenklich stimmende Fakten zu Feuerwerken.