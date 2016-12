Sör: Nürnberger sollen Silvester-Müll selbst entsorgen

Straßenreiniger müssen an Neujahr bis zu 20 Tonnen Unrat beseitigen - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Jedes Jahr hat der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) mit bis zu 20 Tonnen Silvestermüll zu kämpfen - Tendenz steigend. Vor dem Jahreswechsel am Samstag fordert die Stadt erneut dazu auf, Raketen und Böller selbst zu entsorgen. Was selbstverständlich klingt, ist es offenbar aber nicht.

Müll überall: Teilweise tagelang bleibt der Unrat von Silvester auf Nürnbergs Straßen liegen - Sör kämpft verzweifelt dagegen. © news5 / Grundmann



Sie sind einiges gewohnt beim Servicebetrieb Öffentlicher Raum, kurz Sör. Ein Minenfeld aus Böllerbatterien, zerschlagene Sektflaschen, Raketen in jeder noch so kleinen Straßenecke - die Nacht nach Silvester ist Großkampftag bei den Straßenreinigern. Bis zu 20 Tonnen Müll beseitigen die Sör-Arbeiter in wenigen Tagen, größtenteils sogar mit der Hand, denn für Kehrmaschinen sind die Hinterlassenschaften der Silvesternacht zu klein.

Ein Ärgernis für die Stadt, denn: Eigentlich ist jeder, der mit Böllern und Raketen hantiert, für die Beseitigung des Mülls selbst verantwortlich. Eigentlich. Die Praxis sieht nach den Erfahrungen von Sör aber ganz anders aus. Viele Jahrzehte lang sei die Beseitigung des Mülls "als Selbstverständlichkeit praktiziert worden", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. "In den vergangenen Jahren kann man jedoch bundesweit und so auch in Nürnberg die Tendenz beobachten, dass komplette, großformatige Verpackungen (...), Rakten und ganze Flaschenkisten auf Straßen und Gehwegen zurückgelassen werden."

Auch deshalb fordert Sör jetzt zur Vernunft auf. Immer wieder würden Nürnberger nach dem Jahreswechsel beim Servicetelefon der Straßenreinigung anrufen und die sofortige Beseitigung des Mülls fordern. Eben das sei aber Aufgabe der Bürger selbst.

Insgesamt 133 Millionen Euro verballern die Deutschen an Silvester - das zumindest ergab eine Schätzung des Verbands der pyrotechnischen Industrie. Der große Knall fasziniert die Republik, kann aber bei unsachgemäßer Behandlung auch richtig brenzlig werden. Sör warnt davor, Böller im Umfeld von öffentlichen Grünanlagen abzubrennen. Flaschen, Scherben und Verpackungen blieben demnach viele Woche liegen - und seien sowohl für Mensch als auch Tier gefährlich. Mehr Tipps zum sicheren Umgang mit Pyrotechnik gibt's hier.

Rund um die Burg hat die Stadt - auch um die historischen Gebäude zu schützen - eine Sperrzone für Raketen und Böller eingerichtet. Hier ein Überblick:

