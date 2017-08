Sozialreferent Prölß: Flüchtlinge "zum Nichtstun verdammt"

NÜRNBERG - Sozialreferent Reiner Prölß hat im NZ-Gespräch abermals kritisiert, dass lediglich Aslybewerber mit hoher Bleibeperspektive an Integrationskursen oder Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung teilnehmen dürfen.

Sozialreferent Reiner Prölß sieht es als problematisch an, dass so viele junge Flüchtlinge zum Nichtstun verdammt werden: "Wir müssen da dringend etwas ändern." © Stefan Hippel



"Wir produzieren hiermit unsere Probleme für die nahe Zukunft, wenn wir so viele junge Leute zum Nichtstun verdammen." Prölß sieht ein Zweiklassensystem bei den Flüchtlingen, das auch in den Unterkünften für Unruhe sorge. Auf der einen Seite die Menschen aus Syrien, Irak, Iran, Somalia und Eritrea, die wegen ihrer hohen Bleibeperspektive Integrationskurse besuchen und arbeiten dürfen – auf der anderen Seite alle anderen.

"Wir müssen da dringend etwas ändern", glaubt Prölß. Nürnberg zum Beispiel habe 870 Äthiopier hier, die in der Regel auch mehrere Jahre im Land blieben, obgleich Äthiopien eben nicht zu den genannten "Big-Five-Ländern" zählt. Es sei völlig kontraproduktiv, diese Menschen zur Untätigkeit zu zwingen. "Mir hat noch niemand sagen können, warum es den Menschen, die in drei oder fünf Jahren zurückmüssen, schaden soll, wenn sie bis dahin hier Integrationsmaßnahmen und bestimmte berufliche Qualifikationen mitbekommen."

Nicht einmal beim Bundesfreiwilligendienst könnten sich die Betroffenen melden. Dabei wisse man doch aus der Sozialforschung, wie schwierig es sei, Menschen, die lange zum Nichtstun verdammt seien, wieder zu einer geregelten Tagesstruktur zu verhelfen.

"Das ist ein Pulverfass"

Das Problem sei auch, dass die jungen Leute, die nicht arbeiten dürfen, dann eben vor ihrer Unterkunft sitzen oder sich an öffentlichen Plätzen treffen würden. "Das wird dann von der Bevölkerung so wahrgenommen, als würden die den ganzen Tag nur herumlungern." Aber die geflüchteten Menschen seien ja an dieser Situation nicht schuld. "Sie sehen für sich einfach keine Perspektive. Das ist ein Pulverfass." Denn der Frust über die Situation könne dazu beitragen, dass die jungen Leute kriminell werden oder sich gar radikalisieren.

Allerdings kennt Prölß auch die Position vieler Innenpolitiker, die auf den sogenannten Pull-Effekt verweisen: Schaffe man für Menschen mit wenig Bleibeperspektive Zugänge in Bildungsmaßnahmen, könnte das dafür sorgen, dass noch mehr Flüchtlinge versuchen, nach Deutschland zu gelangen. "Dem könnte man abhelfen, in dem man eine Stichtagsregelung macht", sagt Prölß – also die Integrationskurse nur für jene öffnet, die zum Beispiel bis zum 1. August 2017 in Deutschland gemeldet waren.

Humanitäre Verantwortung

In dieselbe Kerbe hatte kürzlich der scheidende Stadtmissionsvorstand Wolfgang Tereick gehauen: "Wir lassen zu viele geduldete, höchst engagierte Geflüchtete jahrelang im Leerlauf hängen – das ist unzumutbar für die Betroffenen und beschämend für ein reiches Land wie unseres", sagte er in seinem Abschiedsappell an die Politik. "Wir haben auch für die Menschen eine humanitäre Verantwortung, die nicht langfristig in Deutschland bleiben."

Bei Syrern oder Iranern ist die Situation freilich besser – aber auch hier sieht der Sozialreferent Verbesserungsbedarf. "Die Menschen werden in einem fremden Land mit dem Zettel in der Hand losgeschickt, auf dem verschiedene Bildungsträger stehen." Es sei viel zu unsicher, ob die Flüchtlinge wirklich in den Kursen landen. "Wir haben in Deutschland seit fast 200 Jahren die Errungenschaft der Schulpflicht, die dafür sorgt, dass alle Menschen eine Basisbildung bekommen." Prölß würde sich wünschen, dass analog dazu alle Flüchtlinge systematisch in die Integrationskurse kommen. "Wir brauchen eine höhere Verbindlichkeit."

Marco Puschner