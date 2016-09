Spannendes Theaterstück im türkischen Friseursalon

Kleines Ensemble von Gymnasiallehrerin Monika Herwanger inszeniert besondere Familiengeschichte — Premiere ist am 26. September - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Theaterspielen ist eine Leidenschaft, die verbindet. So wie die sechs Mitglieder der „Befristeten Schauspielerlaubnis“. Für die Aufführung ihres Stücks „Wie hätten Sie’s denn gern?“, die am 26. September Premiere hat, suchten sie sich einen besonderen Ort aus: den Friseursalon „Coiffeur Cocosh“ in der Willstraße in Gostenhof.

Haare spielen eine wichtige Rolle beim Stück „Wie hätten Sie's denn gern?“, das im türkischem Friseursalon in der Willstraße aufgeführt wird. © Edgar Pfrogner



Die ersten intensiven Proben liegen vier Wochen zurück. Da die Premiere unaufhörlich näherrückt, sind die Akteure schon ziemlich aufgeregt. Klar ist: Bis dahin gibt es noch viel zu tun und zu klären. Beispielsweise die Frage, wie viele Zuschauer in dem Friseursalon überhaupt untergebracht werden können. „Wir schätzen, dass bis zu 40 reinpassen. Aber nur, wenn sie auf Bierbänken sitzen“, sagt Monika Herwanger (49).

Sie leitet das Projekt, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Uli (48) und drei Schülern ihrer früheren Theatergruppe am Dürer-Gymnasium initiiert hat. Der eigentliche Anstoß dazu war von Hasibe Camli (19) gekommen. Ob man sich nicht mal wieder zu einem Probenwochenende zusammentun wolle? Man wollte. „Wir hatten Lust, was zu machen, und so haben wir uns ein Wochenende lang auf der Burg Hoheneck bei Ipsheim eingemietet. Das war sehr lustig und produktiv“, erzählt Herwanger.

Das Stück mit dem Titel „Wie hätten Sie’s denn gern?“ hat das Team selbst geschrieben. Bei der Suche nach einem Thema fand man schnell eine Gemeinsamkeit als Ausgangspunkt: die ausländischen Wurzeln. Boris Gavrelovic (20) stammt aus Serbien und war im Alter von zwölf Jahren nach Nürnberg gekommen. Sarah Papp (18) ist in Nürnberg geboren, ihre Familie aber ist rumänisch-ungarisch. Nürnbergerin mit türkischen Wurzeln indes ist Hasibe Camli. Ihre Mutter Nazife Camli (39) ist in Fürth geboren. Sie ist Inhaberin des Friseursalons, in dem das Theaterstück aufgeführt wird, und sie hat es sich nicht nehmen lassen, selbst mitzuspielen. Denn der rote Faden des Stücks wird entlang ihrer Familiengeschichte erzählt. Und damit auch entlang der von Hasibe.

Nicht wählerisch bei den Jobs

Es beginnt irgendwann in den 1970er Jahren, als die beiden damals etwa 30-jährigen Großmütter von Nazife Camli ihre Koffer packen und nach Deutschland immigrieren. Ihre Männer und ihre Kinder lassen die Analphabetinnen in der Türkei zurück, um als Gastarbeiterinnen Geld zu verdienen. „Sie waren mutiger als ihre Männer und wollten etwas erreichen“, erzählt Nazife Camli. Bei ihren Jobs waren sie nicht wählerisch. Sie halfen in der Küche des Fürther Krankenhauses, waren Reinigungskräfte in den amerikanischen Kasernen oder Produktionshelferinnen in wechselnden Firmen.

Nachdem sie ein Jahr lang in Deutschland gearbeitet hatten, folgten auch ihre Familien. Man blieb. „Aber eigentlich wollten sie immer zurück in die Heimat. Als sie alt waren, haben sie diesen Schritt dann auch getan“, sagt Nazife Camli. Mittlerweile lebt nur noch eine ihrer beiden Großmütter, die andere starb vor drei Jahren. Nazife und Hasibe Camli selbst kennen die Türkei nur durch ihre Urlaube. Länger gelebt haben sie dort nie. „Ich bin in Fürth geboren. Ich bin Fürtherin und ich liebe diese Stadt“, betont Nazife Camli.

Trotzdem war die Integration ihrer Generation noch keine Selbstverständlichkeit. „Als ich zur Schule ging, gab es noch sogenannte ,Türkenklassen‘ und Deutsch wurde dort nur zwei Stunden pro Woche unterrichtet.“ Ihre Tochter spricht sowohl Deutsch als auch Türkisch fließend. Und trotzdem: „In Deutschland bin ich die Türkin, in der Türkei bin ich die Deutsche. Aber das ist normal“, sagt sie und zuckt mit den Schultern. Nazife Camli hat ihre Tochter bewusst freier erzogen, als sie selbst erzogen wurde. Auch hat sie versucht, die sich immer wieder einmischenden Großeltern so gut es ging abzublocken.

Sprache ist entscheidend

Entscheidend für eine gelungene Integration ist für sie allerdings die Sprache. „Die Sprache ist ganz wichtig — dass man verstanden wird und versteht. Auch Bildung muss sein“, sagt Nazife Camli. Herkunft, Kultur und Religion hingegen seien für die Integration letztlich nicht ausschlaggebend. Gegenseitige Akzeptanz aber sei unerlässlich.

Bei den Proben sind auch Fotos gemacht worden. Die Hobbytheatergruppe leitet die Ex-Dürer-Gymnasiallehrerin Monika Herwanger. © Edgar Pfrogner



Integration ist denn auch das übergeordnete Thema des selbst geschriebenen Theaterstücks, in dem mit verschiedenen Ebenen gearbeitet wird. Ein immer wiederkehrendes Motiv sind die Haare. Weil sie seit jeher ein entscheidendes Identitätsmerkmal sind. Und der Friseursalon als Theaterbühne ist deswegen so ideal, weil es „ein Umschlagplatz an unterschiedlichen Nationalitäten und Menschen ist“, wie Herwanger es formuliert. So sei das Ziel des Stücks unter anderem, deutlich zu zeigen, wie unterschiedlich Menschen seien und wie groß ihre Vielfalt sei. „In dem Stück bringt jeder seine Persönlichkeit und etwas von seiner eigenen Geschichte mit ein“, erklärt die Lehrerin, die gemeinsam mit ihrem Mann als Einzige keinen ausländischen Familienhintergrund hat. Wie es aber ist, sich in der Fremde zurechtfinden zu müssen, diese Erfahrung haben sie schon gemacht: Beide haben sechs Jahre lang in Barcelona gelebt und gearbeitet.

Die Probe läuft an diesem Tag schleppend an. „Wir müssen erst mal wieder reinkommen“, sagt Herwanger und lacht. Die Spielfreude aber ist sofort wieder da. Und einmal mehr bewahrheitet sich, dass Theaterleidenschaft verbindet. Egal, woher man stammt.

Das Stück „Wie hätten Sie’s denn gern?“ läuft im Friseursalon „Coiffeur Cocosh“, Willstraße 10. Dort gibt es auch Eintrittskarten zu fünf beziehungsweise drei Euro. Premiere ist am Montag, 26. September, 20 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 30. September und 1. Oktober, 20 Uhr. Hinterher werden jeweils Spenden für die Asylothek in Nürnberg gesammelt. Weitere Infos unter Tel. (09 11) 26 01 81.

NINA DAEBEL