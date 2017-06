Traditionell Mitte Juni steigt in Fischbach das Felsenkeller-Fest. Zu Fuß und per Rad machen sich die Stadtteilbewohner auf den Weg zum Festplatz des Bürgervereins Südost im Wald östlich der Pellergasse. Schattige Bäume und Sandsteinfelsen liefern eine traumhafte Kulisse für eine Feier. Auch das Wetter spielte in diesem Jahr perfekt mit. © Michael Matejka