Spaß mit Rabatt: Volksfest-Bons versüßen den Freitag

47 Gutscheine zum Ausschneiden in der Mittwochsausgabe der Nürnberger Nachrichten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Herbstvolksfest biegt auf die Schlussgerade: Noch fünf Tage locken die Buden und Fahrgeschäfte auf dem Festplatz am Dutzendteich, ehe am Sonntagabend um 22.15 Uhr das Abschlussfeuerwerk über die Bühne geht. Für Freitag haben sich die Schausteller und die Nürnberger Nachrichten etwas Besonderes einfallen lassen.

Volksfest-Fans aufgepasst: Am Mittwoch gibt es 47 Volksfest-Gutscheine zum Ausschneiden in den Nürnberger Nachrichten. © Florian Rußler



Erneut organisieren die Schausteller exklusiv für die Leserinnen und Leser der Nürnberger Nachrichten eine besondere Aktion: Mit den 47 Rabatt-Gutscheinen auf Seite 10 der Mittwochsausgabe zahlen die Volksfestbesucher am kommenden Freitag, 9. September, nur die Hälfte für die genannten Angebote. Wer sparen möchte, braucht die Bons nur auszuschneiden und an der genannten Bude abgeben. Es gelten nur Original-Abschnitte aus der Zeitung und keine Kopien.

Und anders als beim Familiennachmittag, der am Mittwoch von 13 bis 21 Uhr halbe Preise an den Fahrgeschäften und für viele Artikel bei den anderen Betrieben bietet, gelten die Vergünstigungen für unsere Leser am Freitag den ganzen Abend — bis Mitternacht.

Wer bestimmte Betriebe schneller finden möchte, für den ist vielleicht die Volksfest-App hilfreich. Sie ist kostenlos und beinhaltet eine Funktion, mit deren Hilfe sich einzelne Betriebe auf dem Platz finden lassen. Die App gibt es für

iPhone und Android in den jeweiligen App-Stores, sie ist unter dem Stichwort Nürnberger Volksfest zu finden.

Ladies-Night auch für Männer

Am Donnerstag kommen bei der Ladies-Night alle weiblichen Volksfestbesucher ab 18 Uhr in den Genuss halber Fahrpreise. Außerdem bietet an diesem Abend ganz neu eine „Wellness-Oase“ den Damen ihre Dienste an: Gegen eine Spende für das Kinderhospiz können sich die Besucherinnen von einem Friseur eine Dirndlfrisur zaubern lassen. Eine Handmassage oder ein kleines Make-up sind auch noch im Angebot.

Übrigens: Männer, die wie Damen gekleidet sind, dürfen am Donnerstagabend auch zum halben Preis fahren.

nn