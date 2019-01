SPD fordert Finanzspritze für den Nürnberger Nahverkehr

35 Millionen Euro vom Freistaat? "Das wäre nicht vermessen" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Nürnberger Sozialdemokraten fordern von der Bayerischen Staatsregierung die gleiche Förderung für den öffentlichen Personennahverkehr wie sie München zuteil wird. Es geht um bis zu 35 Millionen Euro.

Immer wieder ist eine Erweiterung der Nürnberger S-Bahn im Gepräch. © dpa



"Die Staatsregierung hatte den Münchener Verkehrsbetrieben eine Finanzspritze von 35 Millionen Euro für ihre Tarifreform zugesagt. Es ist nicht vermessen, wenn wir in der Region Nürnberg sagen: Diesen Betrag wollen wir auch haben – und zwar ebenfalls für 2020", sagt Nürnbergs SPD-Vorsitzender Thorsten Brehm.

Man wolle das Geld den Fahrgästen zugutekommen lassen und die Preise entsprechend ausgestalten. Brehm: "Das nimmt uns etwas den Druck. Dann gilt es gemeinsam die Weichen für ein 365-Euro-Jahresticket zu stellen – wie es im Koalitionsvertrag der Staatsregierung steht." Das gehe nicht über nacht, aber mit vereinten Kräften müsse die Verkehrswende gelingen. "Die Städte und Gemeinden können bei dieser zentralen Zukunftsaufgabe nicht weiter im Regen stehen gelassen werden."

nn