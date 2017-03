SPD fordert: Nürnberg braucht mehr Bäume in der Stadt

Sogar von einem "Baummanagement" bei Sör ist die Rede - Pilotprojekt geplant - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Nürnberg ist für so manches berühmt, für endlose Grünflächen allerdings nicht. Damit es zumindest mit den Straßenbäumen vorangeht, fordert die SPD im Stadtrat ein Pilotprojekt zur Standortsuche sowie ein Bewässerungskonzept.

Mehr Bäume in der Stadt, fordert die SPD - und will mit einem Pilotprojekt in Kooperation mit der N-Ergie das Vorhaben voranbringen. Foto: Lena Klare



Nürnberg ist dicht bebaut, und es wird künftig noch enger zugehen. Gerade in der "Kernstadt" fehle aber eine erhebliche Anzahl von Straßenbäumen, moniert Lorenz Gradl, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion. Seine Forderung: Nürnberg soll es sich zum verbindlichen städtebaulichen Ziel machen, die Zahl der Bäume in der Innenstadt zu vergrößern. Eine Idee, wie das vonstatten gehen könnte, hat die SPD auch schon.

Etwa 14.000 Mal im Jahr werden in Nürnberg Straßen aufgegraben, weil Leitungen repariert oder neu verlegt werden müssen. Dabei sollten, so Gradl, die Spartenträger, also beispielsweise die N-Ergie, und der Servicebetrieb öffentlicher Raum (Sör) gemeinsam überlegen, ob man an der Stelle nicht gleich auch einen neuen Baumstandort schaffen kann. Dazu müssten die Beteiligten ins Gespräch kommen. Und Sör brauche ein "Baummanagement", das plant, Baumstandorte findet und für geeignet erklären kann. Außerdem fordert die SPD-Stadtratsfraktion ein Bewässerungskonzept, damit die Bäume auch ein langes Leben haben.

Ein erster Schritt könnte sein, so Lorenz Gradl, gemeinsam mit der N-Ergie eine Baum-Kooperation zu erproben. "Hierzu könnte man im Rahmen eines Pilotprojekts 100 repräsentativ ausgewählte Baustellen für einen möglichen Baumstandort testen, wie das jetzt schon bei den großen Baustellen von Sör geschieht."

gs