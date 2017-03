SPD-Politiker in Nürnberg: Neulinge treffen alte Hasen

Manche Kandidaten überzeugen durch Bürgernähe, andere durch ihre Erfahrung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Einen vollen Saal im Karl-Bröger-Haus in Nürnberg brachte die erste Runde der Kandidatenvorstellungen für den Landesvorsitz der SPD. Sie erlaubte auch einige Einblicke in die Seele der Partei. Gerade die unbekannten Kandidaten überraschten.

Die Bewerber für den Landesvorsitz der bayerischen SPD, Gregor Tschung, Natascha Kohnen, Uli Aschenbrenner, Florian von Brunn, Markus Käser und Klaus Barthel (l-r) standen am Samstag in Nürnberg auf dem Podium. © dpa



Die Bewerber für den Landesvorsitz der bayerischen SPD, Gregor Tschung, Natascha Kohnen, Uli Aschenbrenner, Florian von Brunn, Markus Käser und Klaus Barthel (l-r) standen am Samstag in Nürnberg auf dem Podium. Foto: dpa



Als Uli Aschenbrenner spricht, wird es ganz still im Saal. Als die 68er auf die Straße gingen, ist er geboren worden. Als seine alleinerziehende Mutter mit einem Bezugsschein des Sozialamts die erste Jeans für ihn kaufte, wurde er "politisiert". Der Niederbayer lernte Spengler, machte später das Abitur, studierte und ist heute Berufsschullehrer.

Der 48-Jährige spricht über seine vier Kinder, ja, und dass ihn die Diskussionen um eine Mülldeponie 1992 zur SPD gebracht hatten: "Wir müssen sozialer werden", umreißt er sein Programm, Aschenbrenners authentischer Auftritt steht in krassem Gegensatz zu den Politprofis wie Natascha Kohnen (Generalsekretärin), Florian von Braun (Landtag) und Klaus Barthel (Bundestag). Dem Berufsschullehrer aus Niederbayern fliegen die Herzen zu, mit ihm können sich viele Genossen aus den Ortsvereinen identifizieren.

Zum Scherzen aufgelegt

Auch Markus Käser (41) ist ein solcher "Kandidat aus dem Nichts", der mit seiner Rede begeistert: "Ich habe kein Landtagsmandat. Ich habe kein Jurastudium. Und manche sagen, ich habe keinen Hals", scherzt er und wird gleich wieder ernst: "Alle Macht den Mitgliedern", fordert der Basisdemokrat. Die SPD müsse wieder ihre "weißen Flecken" auf der politischen Landkarte des Freistaats zurückerobern. Der gelernte Erzieher sorgt noch einmal für Heiterkeit, als er auf Publikumsnachfrage über den Umgang mit den Jusos sagt: "Ich habe Erfahrung mit schwer Erziehbaren." Aber er korrigiert sich gleich und bezeichnet die Jusos als "Talentschmiede".

Langjährige Erfahrung mit der Öffentlichkeit hat Gregor Tschung (51), lange Jahre Sprecher der Bayern-SPD und der Münchner Tafel, zuvor lange als Journalist tätig: "Wir müssen die Schwachen in den Mittelpunkt unserer Politik stellen", sagt der gebürtige Kölner. Die SPD möchte er als "Denkfabrik" mit Online-Foren ausbauen. Und weltoffen gestalten: "Wenn ein evangelischer und schwuler SPDler in Niederbayern Bürgermeister und Landrat werden kann, dann kann auch ein katholischer, kölscher Koreaner Chef der Bayern-SPD werden", sagt er in Anspielung auf Michael Adam.

Dagegen ist es für Klaus Barthel schwieriger, seine Positionen anzupreisen. Dabei entsprechen etwa die von Kanzlerkandidat Martin Schulz geplanten Korrekturen bei Hartz IV dem Parteilinken aus München, der seit 1994 im Bundestag sitzt und gerne mit Widerspruch gegen Bundeswehreinsätze oder Privatisierungen aneckt. Einige Passagen widmet er den Gewerkschaften, seiner zweiten politischen Heimat, und will Optimismus verbreiten: Analog zum Wechsel in Baden-Württemberg sei auch die SPD in Bayern mehrheitsfähig, meint der 61-Jährige.

Viel Applaus für Kohnen

Florian von Brunn (48) greift die gegenwärtige Parteiführung an. "Raus aus der politischen Defensive, aufs Tor schießen", lautet sein Rezept für die SPD, vorgtragen in der Sprache des Fußballs. Dann spult er die Themen ab: Landschafts- und Naturschutz, bezahlbare Mieten, Ausbau des öffentliche Nahverkehrs, kostenfreie Ganztagesversorgung für Kinder und Jugendliche, Jusos fördern und der Basis mehr Mitspracherechte geben. Nach acht von erlaubten zehn Minuten hat er seine Themen durchgepaukt.

Natascha Kohnen (49) kommt erst später an die Reihe. Wird sie auf ihren Herausforderer reagieren? Schließlich war sie es, die von Florian Pronold als Nachfolgerin erkoren war, bevor von Brunn seine Kandidatur formulierte. "Sie kann den Herausforderern allemal das Wasser reichen", hieß es, als sie unter den Bewerbern Mineralwasser verteilte. Als einzige der Kandidaten kassierte Kohnen schon nach einer Minute Szenenapplaus - für ihre Forderung nach der Solidarrente. Dann gleich der nächste Beifall für die Gleichstellung von Heteros und Homos, die sie verlangt.

Dass sie seit Jahren Teil der jüngst so stark kritisierten Führungsriege der Bayern-SPD ist, lässt sie weg und meint - wie von Brunn -, man solle sich nicht länger an der CSU abarbeiten. Kohnen nimmt die 1200 neuen Mitglieder der SPD in den Fokus, die in den vergangene Wochen wohl wegen Martin Schulz eingetreten sind. Die Hälfte sei im Alter unter 30 Jahren. Mit den Jusos sei das die Zukunft. Von Zerwürfnissen unter den Kandidaten ist nichts zu spüren. Nach einer weiteren Runde in Augsburg geht es in Bayreuth weiter.

Lorenz Bomhard