Spektakulärer Unfall am Plärrer: Biker fliegt über Pkw

Mann wurde in Krankenhaus gebracht - Ein Fahrstreifen gesperrt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Spektakulärer Abflug am Nürnberger Plärrer: Ein 24-jähriger Motorradfahrer wurde nach einem Unfall am Samstagabend über einen Polo geschleudert und legte dann eine filmreife Landung hin.

Am Samstagabend krachte es auf dem Nürnberger Plärrer: Der Fahrer des Motorrades wurde nach der Kollision über den Polo geschleudert. © NEWS5 / Salg



Als am Samstagabend gegen 19 Uhr ein Rettungswagen mit eingeschalteter Sirene über den Nürnberger Plärrer fuhr, lenkte eine 35-Jährige auf der Rothenburger Straße ihren Polo nach rechts und bremste ab, um dem Krankenwagen Platz zu machen. Ein 24-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem VW unterwegs war, bemerkte dieses Manöver aber offenbar zu spät: Mit voller Wucht krachte er mit seiner Maschine in das Heck des Wagens.

Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurde der junge Mann durch die Wucht der Kollision in die Luft geschleudert und flog über den Polo. Was dann folgte, klingt wie eine Szene aus einem Actionfilm: Auf beiden Beinen landete er direkt vor dem Kleinwagen. Bei der Kollision zog er sich nur leichte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden laut dem Sprecher einige Prellungen, aber keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt. Wegen des Unfalls blieb ein Fahrstreifen am Plärrer vorübergehend gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Euro.

