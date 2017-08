Spenden sind für den Erhalt des Kleinods nötig

NÜRNBERG

NÜRNBERG - Er ist ein historisches Kleinod mitten in der Altstadt, das in die Jahre gekommen ist: der Sebalder Pfarrhof. Derzeit bekommt die berühmte Anlage eine Generalsanierung. Weil die Kosten dafür hoch sind, ist die Gemeinde auf Spenden angewiesen. Den Anfang macht nun die Tucher-Brauerei.

Seit Ende 2015 wird am historischen Sebalder Pfarrhof gewerkelt. Das Anwesen ist inzwischen komplett entkernt. Nun stehen die Innenarbeiten an. Etwa 4,5 Millionen Euro kostet die Sanierung. © Stefan Hippel



Von außen ist dem Anwesen am Sebalder Platz gar nicht anzusehen, dass sich dahinter eine Großbaustelle verbirgt. Doch im Inneren ist der Pfarrhof bereits komplett entkernt: Freigelegtes Mauerwerk, fehlende Böden, geöffnete Decken, Sand

und Bauschutt bestimmen das Bild. "Eigentlich bleibt nur die Hülle stehen", sagt Jonas Schiller, erster Pfarrer an St. Sebald. Weil das Gebäude zu den ältesten der Stadt zählt und denkmalgeschützt ist, darf man an seiner Grundstruktur nichts ändern, erklärt er.

Ein quadratisches Turmhaus, das im östlichen, zum Sebalder Platz gewandten Gebäudeflügel aufgegangen ist, ist bereits im 13. Jahrhundert oder sogar früher entstanden. Anfang des 14. Jahrhunderts wurde das Turmhaus zu einem dreiflügeligen Gebäude erweitert. Seine heutige Gestalt – die Hofanlage mit vier Flügeln samt Pfarrgarten – erhielt das Anwesen erst im 15. Jahrhundert.

"Das Besondere an dem Pfarrhof ist, dass er seit fast 700 Jahren in der gleichen Funktion genutzt wird", erklärt Schiller. Seitdem sind dort die Kirchenverwaltung, ein Gemeindesaal und die Dienstwohnung des Pfarrers untergebracht. Auch nach der Sanierung, die voraussichtlich bis Ende 2019 dauert, wird dies wieder so sein, kündigt der Pfarrer an. In der Zwischenzeit haben er und seine Mitarbeiter im Haus Eckstein Zuflucht gefunden.

Weil die Arbeiten wegen der historischen Bausubstanz des Pfarrhofs etwas kniffelig sind, müssen ausnahmslos Spezialfirmen ran. Und auch der Denkmalschutz redet mit: "Jeder Nagel, der aus der Wand gezogen wird, wird von den Denkmalschützern begutachtet", sagt Schiller. Eine Außendämmung an der Fassade sei deshalb ebenfalls undenkbar. Erneuert werden muss zudem die komplette Haustechnik, also Wasserleitungen, Elektrik und Heizung. Außerdem bekommt der Pfarrhof einen Aufzug und wird behindertengerecht.

Auch treten im Zuge der Renovierung immer wieder Überraschungen und Herausforderungen zutage. So entdeckten die Bauarbeiter gleich rechts neben dem Eingang eine Geheimtür. Hinter dieser verbarg sich in früheren Zeiten eine Wendeltreppe vom repräsentativen Pfinzing-Saal direkt in den Weinkeller. Melchior Pfinzing, ab 1512 Probst in St. Sebald, ließ in seiner Amtszeit vieles umbauen – und schien sich wohl auch öfter mal einen guten Tropfen genehmigt zu haben.

Als eher unangenehme Überraschung entpuppte sich der bleihaltige Sand in den Zwischendecken des Pfarrhofs. Er diente früher als Füllmaterial, um einen unebenen Boden auszugleichen. 300 Tonnen davon müssen nun auf die Sondermüll-Deponie. "Die Entsorgungskosten sind dadurch jetzt natürlich höher als vorher angenommen", sagt Jonas Schiller.

Mit 4,5 Millionen Euro rechnet der Pfarrer für die komplette Sanierung. Jeweils etwa ein Drittel davon übernehmen die evangelische Landeskirche und der Denkmalschutz. Den Rest muss die Gemeinde St. Sebald selbst aufbringen. Ein großer Batzen, sagt auch Schiller. Man sei deshalb auf Spenden angewiesen.

Tucher-Chef Fred Höfler (li.) und Pfarrer Jonas Schiller hoffen, dass nun viel Sebaldus Weizen getrunken wird – und so Geld für den Pfarrhof zusammenkommt. © Stefan Hippel



Den Anfang macht nun die Tucher Bräu. Für jeden ab 1. September

verkauften Kasten Sebaldus Weizen spendet die Brauerei 50 Cent für die Sanierung des Pfarrhofs. Ein Grund für das Engagement sei die Namensaffinität: "St. Sebald und unser Sebaldus Weizen tragen schließlich beide Nürnbergs Schutzpatron schon im Namen", sagt Brauereigeschäftsführer Fred Höfler.

Außerdem liege ihm das "denkmalgeschützte Kleinod" am Herzen. "Für die Sanierung ist eine erhebliche Summe nötig. Vielleicht können wir ja einen Impuls setzen und auch andere Firmen animieren, etwas zu spenden." Momentan sei geplant, die Aktion bis August 2018 laufen zu lassen, sagt Höfler. Eine fünfstellige Summe solle so zusammenkommen. Und auch eine Verlängerung der Spenden-Aktion sei nicht gänzlich ausgeschlossen.

Judith Horn