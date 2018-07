Spendenaufruf für Nürnberger ohne Krankenversicherung

Das Gesundheitsamt und die Caritas-Straßenambulanz sammeln für Hilfsfond

NÜRNBERG - Der Hilfsfonds "Armut und Gesundheit" unterstützt Menschen ohne Krankenversicherung, die in eine Notlage geraten sind. Doch das Geld aus dem Fonds ist aufgebraucht. Das Gesundheitsamt der Stadt und die Straßenambulanz des Caritasverbands Nürnberg rufen zu einer Spendenaktion auf.

Dank des Hilfsfonds konnten zahlreiche schwangere Frauen, die nicht krankenversichert sind, sämtliche üblichen Vorsorgeuntersuchungen im Klinikum Nürnberg erhalten. © Felix Heyder (dpa)



Menschen ohne Krankenversicherung dürfte es in Deutschland eigentlich gar nicht geben. Denn laut Gesetz gilt die Krankenversicherungspflicht. Doch auch in Nürnberg gibt es zahlreiche Personen, die nicht krankenversichert sind. Um ihre medizinische Versorgung zu gewährleisten, wurde 2009 der von Oberbürgermeister Ulrich Maly initiierte Hilfsfonds "Armut und Gesundheit" gegründet.

Dank der engen Kooperation des Gesundheitsamts der Stadt, der Caritas-Straßenambulanz Franz von Assisi und weiteren Einrichtungen erhielten in den vergangenen Jahren Hunderte Nürnberger Kinder, die nicht krankenversichert waren, die Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen, die in Deutschland empfohlen werden.

Mit dem Hilfsfonds sollen laut Fred-Jürgen Beier, dem Leiter des Gesundheitsamts, keineswegs staatliche Aufgaben übernommen werden: "Wir brauchen eine Doppelstrategie. Einerseits muss Menschen, die sich in akuten Notlagen befinden, unmittelbar geholfen werden. Gleichzeitig müssen wir permanenten Druck auf die politisch Verantwortlichen ausüben und auf strukturelle Lösungen dringen."

Hohe Dunkelziffer

Die Dunkelziffer der in Deutschland lebenden Menschen ohne Krankenversicherung liegt laut Beier zwischen 80.000 und mehreren Hunderttausend. Betroffen sind vor allem Selbstständige mit geringem Einkommen, Menschen, die ohne Papiere hier leben, und EU-Bürger ohne Arbeit.

Der Hilfsfonds ist vor allem für akute Notfälle gedacht. So können Hilfsbedürftige Antibiotika und andere Medikamente erhalten, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Eine Chemotherapie kann aus den Mitteln nicht finanziert werden.

1223 Patienten hat die Straßenambulanz im vergangenem Jahr behandelt. 447 von ihnen waren nicht krankenversichert, berichtet Roland Stubenvoll, Leiter der Caritas-Straßenambulanz Franz von Assisi. "Wir binden die Patienten mit ein und prüfen, ob sie Mittel haben, um sich selbst zu beteiligen", betont Stubenvoll.

Hilfe für Nürnberger Patienten

Dank des Fonds, der sich ausschließlich an Nürnberger Patienten ohne, aber auch mit Krankenversicherung richtet, erhielten auch nicht krankenversicherte schwangere Frauen alle üblichen Vorsorgeuntersuchungen im Klinikum Nürnberg. 200 Euro für jede Schwangere gehen aus dem Fonds an das Klinikum. Ein Betrag, der die Kosten bei weitem nicht abdeckt, wie Renate Scheunemann, Koordinatorin der „AG Menschen ohne Krankenversicherung“ am Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg, aus Erfahrung weiß.

Um für Menschen, die sich medizinische Hilfe nicht leisten können, auch künftig da zu sein, wendet sich Beier an die Nürnberger: "Bitte helfen Sie, damit wir weitermachen können.“

Spendenkonto: Caritasverband Nürnberg, Stichwort: "Hilfsfonds Armut und Gesundheit“, IBAN: DE77 7605 0101 0001 7022 59

