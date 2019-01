Spiegel abgetreten: Unbekannte beschädigen 35 Autos

Zwei mal wurden die Straftäter in der vergangenen Woche aktiv - vor 52 Minuten

SCHOPPERSDORF - Unbekannte randalierten innerhalb der letzten Woche im Nürnberger Stadtteil Schoppersdorf und traten bei insgesamt 35 Autos die Außenspiegel ab.

Bereits am vergangenen Wochenende, 4. und 5. Januar, haben Unbekannte von 15 Autos an der Welserstraße die Außenspiegel abgetreten. Nun wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 9. und 10. Januar, an der Bismarckstraße 20 weitere Pkw in der gleichen Weise beschädigt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Beamten bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu den Beschädigungen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Telefonnummer 0911/9151-0 zu melden.

horn