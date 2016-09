Spielend eigene Rechte erkunden

Große Familienfeier zum Weltkindertag am Jakobsplatz - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Außer Atem stürzt "Die Greenwoodbande" herein und los geht's mit ihren Songs rund um Kinderrechte: Ein Vorgeschmack auf den Bühnenauftritt des Kinderchores des Hortes Grünewaldstraße bei der großen Familienfeier am Sonntag, 25. September. Diese findet anlässlich des Weltkindertages von 12 bis 18 Uhr auf dem Jakobsplatz statt.

Viel zu entdecken gibt es für Kinder beim Fest am 25. September zum Weltkindertag am Jakobsplatz. Der Kinderchor des Horts Grünewaldstraße, ist mit dabei. © Foto: Michael Matejka



Viel zu entdecken gibt es für Kinder beim Fest am 25. September zum Weltkindertag am Jakobsplatz. Der Kinderchor des Horts Grünewaldstraße, ist mit dabei. Foto: Foto: Michael Matejka



Am Sonntag, 25. September, steigt am Jakobsplatz die Feier zum Weltkindertag mit einem kunterbunten Programm. Auf die Beine gestellt hat es das Jugendamt der Stadt Nürnberg gemeinsam mit rund 35 Kooperationspartnern. Eine Holz-Spielhütte lädt dazu ein, ihre Dachlatten zu bemalen und zu verzieren. Sie symbolisiert, wie Jessica Marcus vom Kreisjugendring Nürnberg-Stadt erläutert, das diesjährige, von Unicef und dem deutschen Kinderhilfswerk bundesweit herausgegebene Motto "Kindern ein Zuhause geben". Das Spielhäuschen wird nach dem Fest in einer Flüchtlingsunterkunft aufgestellt.

Beim Rollstuhlparcours des Teams Handicap Franken lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes "erfahren", welche Hindernisse zu meistern sind, wenn der Bewegungsapparat eingeschränkt ist. Im Spielmobil "Spielratz" können kleine Nachwuchsredakteure eine eigene Kinderzeitung gestalten.

Forscherdrang ist beim Kinderrechte-Entdeckerpass gefragt, der an allen Ständen erhältlich ist. Da gilt es herauszufinden, welches Kinderrecht sich hinter dem jeweiligen Mitmach- oder Informationsangebot verbirgt. Für jeden entdeckten Kinderrechtsbereich gibt es einen Stempel in den Pass. Alle, die alle zehn gefunden haben, erwartet eine Überraschung, mit der sie daheim spielen und gleichzeitig das Thema "Kinderrechte" in die Familie tragen können, verspricht Margarete Drexler vom Jugendamt der Stadt Nürnberg.

Zielsicher den Nerv getroffen

Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich laut Beate Meyer, ebenfalls vom Jugendamt, damit Mädchen und Jungen sich beim Spielen, Basteln und Agieren wie von selbst mit der Frage der Kinderrechte vertraut machen können. Für Winzlinge gibt es auf dem Weltkindertag neuerdings eine Wickelkabine und für fußballbegeisterte junge Besucher eine Torschussanlage.

Die Songs, die die Greenwoodbande, der Kinderchor des Hortes Grünewaldstraße, im Bühnenprogramm präsentiert, treffen punktgenau den Nerv von Kindern. Dieses, obwohl sie aus der Feder eines Erwachsenen - Klaus Blinzler - stammen. Wie viele in ihrem Alter, beklagen die Chormitglieder unter anderem, ihre fehlende Mitbestimmung.

Den UN-Weltkindertag gibt es bereits seit 21. September 1954. Die Stadt Nürnberg begeht ihn seit 1989 jährlich am 20. September, wenn er auf einen Sonntag fällt oder, wenn nicht, am darauffolgenden Sonntag. 1989 ist das Jahr, in dem die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Übereinkommen über die Rechte des Kindes verabschiedete. Inzwischen haben 193 Staaten der Konvention zugestimmt. Und doch ist die Umsetzung der dort verankerten 54 Kinderrechte in vielen Bereichen nach wie vor Illusion. Grünen-Stadträtin Andrea Bielmeier von der Kinderkommission Nürnberg lenkt in diesem Zusammenhang den Blick auf die entwurzelten Flüchtlingskinder.

Uschi Assfalg