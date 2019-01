Er war von Anfang an dabei: Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard besuchte seit ihrem Start 1950 immer wieder die Spielwarenmesse in Nürnberg. Der gebürtige Fürther kam von Berufswegen: Als Bundeswirtschaftsminister lag ihm die in der Region traditionell starke Spielwarenindustrie besonders am Herzen. © Gertrud Gerardi